El 41% de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no consigue cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales, una situación que afecta a aproximadamente 2,7 millones de familias y que representa un incremento de diez puntos porcentuales respecto de 2025. Además, la mitad de esos hogares tiene al menos una deuda y el 43% debió dejar de comprar alimentos por falta de dinero. Los datos surgen de un nuevo informe de UNICEF Argentina, difundido este viernes, que advierte sobre un deterioro de las condiciones económicas de las familias con hijos.

La décima edición de la Encuesta Rápida, realizada durante septiembre de 2026, muestra que las dificultades económicas obligaron a numerosas familias a modificar sus hábitos de consumo, aumentar las horas de trabajo, buscar empleos adicionales y recurrir al endeudamiento para afrontar necesidades básicas. El relevamiento también identificó un incremento de las restricciones en el acceso a medicamentos, consultas médicas, actividades educativas y recreativas.

Los resultados representan un cambio de tendencia respecto del año pasado. Mientras que en agosto de 2025 el 31% de los hogares con chicos manifestaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos, en septiembre de 2026 esa proporción llegó al 41%. Aunque el indicador permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, la nueva medición interrumpe la recuperación que se había observado durante el año anterior.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El estudio se realizó mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país, en los que viven 7.797 personas. Sus resultados son representativos de aproximadamente 6,5 millones de hogares con niños y adolescentes y de los 27,3 millones de personas que residen en ellos.

El documento incorpora, además, los últimos indicadores disponibles sobre pobreza infantil. Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 45,2% de las niñas y los niños vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas. La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de reducción. Más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos.

La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH). En ese universo, el 57% declara ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales. Entre los hogares con jefatura femenina, el indicador alcanza el 47%, mientras que entre aquellos cuyo jefe tiene un empleo registrado llega al 30%, el nivel más elevado de la serie para ese grupo.

“Los datos de la Encuesta Rápida -que se realiza de manera ininterrumpida desde 2020- dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”, explicó Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina.

”Mantener la movilidad de las transferencias es una condición necesaria para proteger a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad”, agregó el funcionario.

El informe sostiene que las condiciones laborales de los adultos inciden directamente sobre la situación de la infancia. En ese sentido, señala que los resultados “también reflejan un deterioro del mercado de trabajo, que se vincula directamente con el bienestar de la niñez”, debido a que buena parte de los recursos familiares depende de los ingresos laborales.

Más deudas para comprar alimentos y pagar servicios

Uno de los datos más significativos del informe es el crecimiento del endeudamiento de las familias con chicos. En 2026, el 50% de los hogares relevados tiene al menos una deuda, cuatro puntos porcentuales más que en 2025. Los motivos principales no están asociados a la adquisición de bienes durables, sino a la necesidad de financiar consumos cotidianos.

El 42% de los hogares endeudados contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar gastos de salud y educación.

También cambió la composición del financiamiento. El uso de tarjetas de crédito como mecanismo de endeudamiento se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32% de los hogares. Las deudas mediante plataformas y billeteras virtuales aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%.

En sentido contrario, los préstamos de familiares y amigos perdieron participación: representaban el 26% de los hogares en 2025 y descendieron al 17% en la última medición. El crédito bancario, en tanto, se mantuvo relativamente estable, con una incidencia del 12%.

Las dificultades para afrontar los compromisos financieros también se reflejan en el incumplimiento de pagos. El 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante los últimos seis meses, cinco puntos más que en 2025. Entre las obligaciones relevadas, las tarjetas de crédito registraron el mayor crecimiento en la proporción de familias que dejaron de pagarlas, del 16% al 23%. (Infobae)