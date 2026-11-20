La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), María Eugenia Talerico, denunció por mal desempeño y pidió el juicio político de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña luego de que la Corte Suprema revirtiera el fallo de Casación que había devuelto la causa de la mansión de Pilar en manos del magistrado Adrián González Charvay, cercano a la AFA.

La presentación se fundamenta en el fallo de la Corte Suprema y el dictamen del Procurador General interino, Eduardo Casal, que revocaron por arbitrariedad el pronunciamiento de los magistrados Borinsky y Barroetaveña. En su resolución, los integrantes de la Cámara de Casación habían intentado quitarle a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires la causa denominada “Mansión de Pilar”, en la que se investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.

“No estamos ante un debate interpretativo o una discrepancia dogmática: el fallo es un desvío de poder deliberado para favorecer a la AFA. La doctrina que protege a los jueces por el contenido de sus sentencias no es una patente de corso ni un cheque en blanco para consumar arbitrariedades intolerables”, sostuvo María Eugenia Talerico. “Como bien dictaminó el Procurador Casal, el proceso judicial no puede convertirse en un juego de sorpresas que lesione la buena fe y consagren la perplejidad de los justiciables”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En un fallo unánime, ayer los integrantes del máximo tribunal cuestionaron duramente a Borinsky y Barroetaveña, quienes habían avalado el traslado del expediente por presunto lavado de dinero al juzgado federal de Adrián González Charvay.

Según el fallo firmado por Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la decisión de Casación afectó de manera “severa e inequívoca” la garantía del juez natural y constituyó una “grosera” violación de las reglas de competencia judicial.

La denuncia de Talerico resalta la incompatibilidad ética y funcional del juez Diego Barroetaveña, quien hasta fines de diciembre de 2025 presidió el Tribunal de Ética y Disciplina de la propia AFA. A pesar de haber ocupado un cargo directivo en la entidad cuyos máximos directivos se encuentran bajo sospecha, Barroetaveña no se inhibió ni se apartó de la causa, en abierto contraste con su colega Daniel Petrone, quien sí se excusó por elementales razones de decoro.

En tanto, Talerico sostiene que el juez Mariano Borinsky modificó de manera injustificada su criterio procesal en distintos momentos del expediente: tanto al admitir los recursos según fueran presentados por los imputados o por el fiscal como al remitir el caso para su resolución a la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Sin embargo, sin que surgiera ninguna novedad que justificara ese cambio de postura, luego resolvió a favor de la competencia del juez elegido por los investigados, Gonzalo Charvay, de Campana.

“Durante casi doce meses, la investigación sobre un presunto lavado de más de 20 millones de dólares con testaferros insolventes, vehículos de lujo, helipuerto y caballos árabes estuvo paralizada por una ‘calesita judicial’ armada a la medida de los imputados. El Consejo de la Magistratura tiene ahora en sus manos una prueba decisiva: debe demostrar si funciona como un mecanismo de encubrimiento corporativo de exconsejeros o si actuará con el rigor republicano que la sociedad exige para devolverle la credibilidad y la integridad a la Justicia”, concluyó Talerico. (NA)