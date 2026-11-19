Yaakov Hagoel, titular de la OSM, le entregó la distinción por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel

El presidente Javier Milei recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) durante una ceremonia realizada en la sede de la AMIA, en reconocimiento a su lucha contra el antisemitismo y su defensa del pueblo de Israel.

Al agradecer el homenaje, el mandatario brindó un discurso en el que advirtió que "frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias" y recordó que él mismo pudo haber sido una de las víctimas del atentado perpetrado contra la mutual judía en 1994.

Durante su discurso, Milei repasó el impacto de los atentados sufridos en el país, reivindicó la implementación de la ley de juicio en ausencia y ratificó el alineamiento internacional de su administración.

Al iniciar su discruso en el edificio de la calle Pasteur, el Presidente calificó su presencia como "un honor y una responsabilidad enorme" y recordó el ataque del 18 de julio de 1994 como "el lugar donde el reloj de la Argentina se detuvo a las 9:53 de la mañana".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese marco, vinculó la tragedia con el atentado a la Embajada de Israel ocurrido dos años antes. "114 vidas, nombres y familias que llevan más de tres décadas esperando algo que la Argentina les debe: verdad y justicia", destacó.

En un pasaje personal, el jefe de Estado reveló que estuvo cerca de verse afectado directamente por la explosión de 1994: "Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA", afirmó, al tiempo que sostuvo que "una ideología basada en el odio decidió que sus vidas valían menos que su propio fanatismo". (C5N)