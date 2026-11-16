El presidente Javier Milei aseguró este lunes que "la Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, remarcó que "no se discute la crisis, porque el progreso sólo se logra con crecimiento económico" y sostuvo que "hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia", se va a "seguir teniendo riesgo país".

En una conferencia realizada en el Alvear Palace Hotel de la Ciudad de Buenos Aires, Milei brindó un contundente discurso sobre la marcha de la economía, en el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) con la compañía de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En el primer tramo de su alocución, agradeció la asistencia de los presentes y anticipó que su charla iba a estar concentrada en el crecimiento económico.

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“La Argentina está sentando las bases de un siglo de oro”, espetó.

Comentó que “no se discute la coyuntura, no se discute la crisis" y aseveró: "Hoy hay discusiones que valen la pena, porque el progreso solo se logra con crecimiento económico. Y me encanta el tema, porque es mi especialidad".

Después afirmó que el problema del crecimiento “es la oferta”.

“Hay una coyuntura que está enfocada en otras cosas. Hubo problemas en la contracción de oferta en el mundo y los precios subieron, los bancos centrales subieron la tasa de interés. Pero increíblemente los economistas argentinos ofrecen como solución un push de demanda. La contracción de oferta no se trabaja con expansión de demanda: se trabaja desregulando y bajando impuestos”, señaló.

Asimismo, completó: “Y quieren devaluar. Nosotros compramos divisas. Pero la devaluación generaría una contracción de la oferta y la demanda. Todas las recomendaciones están equivocadas. Los economistas leen mal la coyuntura por eso quiero hablar de crecimiento económico”.

Después de elogios a su ministro de Economía Luis Caputo, apuntó: “La idea es devolverles para el año 2031 quinientos mil millones de dólares, es decir, lo mismo que tenemos de deuda. Trabajamos activamente para devolverle la riqueza a sus creadores”, señaló.

Y habló de la oposición, con un apodo particular: “La única forma de bajar la tasa de interés es bajando el riesgo país. Para bajar el riesgo país, lo que se necesita es tener equilibrio fiscal, porque si ustedes cumplen con la condición de solvencia intertemporal, inexorablemente el riesgo país va a colapsar".

"Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país. ¿Pero saben qué es lo maravilloso? Que depende de los argentinos. Por primera vez tienen la opción, tienen el partido del Estado con más o menos grado de orco y, por el otro lado, van a tener la opción de la libertad. Eso no lo tuvo nunca”, precisó.

También, Milei prometió más reformas si consigue la reelección.

“El 11 de diciembre del 2027, si nosotros logramos ganar en primera vuelta, que va a implicar que nos vamos a quedar con el control de la Cámara de Diputados y vamos a quedar a dos o tres senadores de la mayoría en el Senado, aviso que estamos trabajando en un conjunto de reformas, que todo lo que hicimos, que es enorme, porque hicimos más que en los últimos cien años todos juntos, va a quedar chiquitito. Es decir, se viene un movimiento reformista mucho más profundo que el que hemos llevado hasta ahora”, remarcó.

En otro pasaje, aseguró que "la motosierra es para bajar el gasto público y para poder seguir bajando impuestos y poder devolverle el dinero a sus legítimos creadores".

"Porque sigo sosteniendo que los impuestos son un robo, aun siendo un jefe de Estado”, graficó.

También adelantó que las retenciones al agro serán eliminadas hacia 2031 y criticó a quienes proponen expansión del gasto junto con crecimiento económico: “Todos aquellos que quieren hablar de crecimiento económico y al mismo tiempo hablan de expansión del gasto público, de generar déficit fiscal, se dan un tiro en los pies”.

Por otro lado, se refirió al rol de los empresarios al señalar que "la clave es tener empresarios que se la jueguen, que vean qué problemas le pueden resolver a la gente".

"Y cuando hacen eso, brindan un bien de mejor calidad a un mejor precio, se convierten en benefactores sociales”, sostuvo.

Con esa premisa, lanzó una convocatoria directa: “Si nosotros queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero, porque eso es lo que crea prosperidad”. (Fuente: NA).