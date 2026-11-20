La agencia de calificación Moody’s consideró que la calidad crediticia de las empresas en la Argentina mejoró a partir de la estabilización macroeconómica y el acceso a los mercados internacionales.

Mientras el panorama latinoamericano muestra que "la calidad crediticia de las empresas no financieras se mantendrá estable en términos generales en 2027, aunque con un sesgo negativo", la situación local destaca al encontrarse "en proceso de mejora en Argentina", dijo la firma en un informe.

El desarrollo de esta mejora responde directamente al contexto macroeconómico y a las oportunidades de financiamiento para el sector privado.

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En el plano local, se destaca la "estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos respaldan el refinanciamiento" de la deuda de las empresas.

Además, la coyuntura favorece el marco operativo de las compañías exportadoras, en una etapa donde el Estado "ha reducido la proporción de los ingresos de los exportadores destinada al Estado".

Dentro de este esquema, "las condiciones predominantes beneficiarán a los exportadores de materias primas, las empresas con calificación de grado de inversión y amplia liquidez, y las empresas calificadas con fuentes diversificadas de financiamiento".

Según el trabajo, la trayectoria crediticia argentina combina señales positivas con desafíos operativos específicos.

Para la firma, a pesar del mayor acceso al crédito, "la inversión mantendrá negativo el flujo de efectivo libre de dos tercios de los emisores" en el país.

Asimismo, el análisis advierte sobre factores de riesgo futuros al indicar que "las elecciones presidenciales de octubre de 2027 aumentarán la volatilidad de los mercados y la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas".

Finalmente, el estudio señala que "la reapertura de los mercados, el refinanciamiento anticipado y el reducido volumen de vencimientos a corto plazo contienen el riesgo regional".

Sin embargo, la entidad remarca que "los prestatarios con alto apalancamiento y las empresas con grandes necesidades de refinanciamiento estarán en desventaja".

En este escenario, la liquidez y la capacidad de refinanciación serán fundamentales para consolidar la mejora corporativa en la Argentina. (NA)