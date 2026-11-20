La morosidad de las familias registró una nueva baja en septiembre y alcanzó el 12,2% del total de los créditos otorgados, 0,6 puntos porcentuales menos que en agosto. Sin embargo, detrás de esa mejora todavía persisten señales de preocupación, especialmente en los préstamos personales, donde los atrasos continúan por encima del 16%.

Los datos surgen del último Informe sobre Bancos publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que también reveló que la irregularidad en el conjunto del sistema financiero llegó al 7,5% de la cartera crediticia, frente al 7,75% del mes anterior.

De acuerdo con el relevamiento, las familias siguen siendo el segmento más comprometido. Mientras que la irregularidad en los créditos destinados a los hogares alcanzó el 12,2%, en el financiamiento a empresas se mantuvo prácticamente estable, en el 3,8%.

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No obstante, el Banco Central advirtió que la disminución de septiembre no necesariamente representa una mejora real en la capacidad de pago de los deudores. Una parte importante de la caída estuvo vinculada con el traspaso de préstamos en situación irregular a partidas fuera de balance que realizaron algunas entidades bancarias. Es decir, deudas que continúan sin cobrarse, pero que dejaron de contabilizarse dentro de sus carteras habituales.

Al analizar las distintas líneas de financiamiento, los préstamos personales continúan mostrando uno de los indicadores más preocupantes. En septiembre, la morosidad llegó al 16,6%, aunque bajó medio punto respecto de agosto, cuando había alcanzado el 17%.

La situación también se refleja en las tarjetas de crédito, cuya irregularidad descendió al 11,2%, un punto menos que el mes anterior. Pese a esa reducción, durante los primeros nueve meses del año la mora en este segmento acumuló un incremento de 1,9 puntos porcentuales.

En los préstamos prendarios, los atrasos representaron el 7,8% del total, luego de una baja de 0,4 puntos en septiembre. De todas maneras, acumularon un incremento de dos puntos porcentuales durante los primeros nueve meses de 2026.

Una situación diferente se observa en los créditos ajustados por UVA. La irregularidad se mantuvo en el 11,6%, sin cambios respecto de agosto, pero acumuló un incremento de 4,1 puntos en lo que va del año.

El panorama es todavía más complejo en los préstamos personales denominados en UVA, donde la morosidad trepó al 21,8% en septiembre, 0,4 puntos por encima del mes anterior. A fines de 2025, ese indicador se ubicaba en el 7,6%, lo que representa un salto de 14,2 puntos porcentuales en apenas nueve meses.

En contraste, los créditos hipotecarios continúan mostrando los niveles más bajos de incumplimiento entre las familias. En septiembre, la irregularidad fue del 1,6% del total, con una reducción mensual de 0,1 puntos, aunque acumuló una suba de 0,4 puntos desde comienzos de año.

Crece el peso de las refinanciaciones

Otro dato que refleja las dificultades financieras de los hogares es el aumento de los créditos refinanciados. En septiembre, estas operaciones representaron el 3,9% del total de los préstamos a las familias, frente a un promedio del 1% registrado durante los últimos diez años.

La proporción es todavía mayor cuando se consideran exclusivamente las deudas que ya presentan atrasos: el 24,1% fue refinanciado, frente al promedio histórico del 16%.

En cuanto al financiamiento empresarial, la irregularidad llegó al 3,8% en septiembre, apenas 0,02 puntos más que en agosto. Sin embargo, el indicador acumuló un incremento de 1,3 puntos porcentuales durante los primeros nueve meses de 2026.

Dentro de ese segmento, los créditos hipotecarios registraron la mayor proporción de atrasos, con un 6,3%, luego de aumentar 0,9 puntos en el mes. Le siguieron los préstamos prendarios, con el 4,7%; los adelantos en cuenta corriente, con el 3,9%; el descuento de documentos, con el 3,7%; y la prefinanciación y financiación de exportaciones, con apenas el 0,6%.

Así, aunque septiembre mostró una reducción de la morosidad general, los niveles de incumplimiento en los hogares y el fuerte crecimiento de las refinanciaciones mantienen encendidas las señales de alerta sobre la capacidad de pago de las familias.