El JP Morgan es el encargado de medir el riesgo país

Los mercados financieros atravesaron una jornada de marcada volatilidad y pesimismo global que impactó de lleno en la economía argentina.

Durante las operaciones, el riesgo país medido por el JP Morgan experimentó un vertiginoso ascenso hasta ubicarse en los 1.071 puntos básicos, su nivel más elevado de los últimos 13 meses.

Este salto responde a la fuerte liquidación de los títulos públicos en dólares -tanto Globales como Bonares-, que retrocedieron en promedio más de un 4% en la plaza neoyorquina y acumularon un desplome cercano al 7% en el balance semanal.

El escenario de incertidumbre se trasladó de inmediato al mercado de divisas, donde el dólar volvió a marcar máximos históricos. El tipo de cambio mayorista trepó hasta los $1.580, mientras que el dólar minorista cerró con una cotización promedio de $1.601,32 en las pantallas bancarias.

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En la plaza informal, el dólar blue escaló a $1.675, al tiempo que el contado con liquidación (CCL) llegó a $1.794,18 y el MEP se posicionó en $1.700,72.

En este contexto cambiario, el Banco Central (BCRA) se vio imposibilitado de efectuar compras netas de reservas en el mercado de contado.

La tendencia negativa castigó con especial dureza al sector de renta variable, provocando abultadas pérdidas en las acciones locales y en los activos bursátiles en el exterior.

Los analistas atribuyen el deterioro de las variables financieras a la combinación de choques externos con tensiones estructurales de la economía doméstica.

En el plano global, la corrección de las empresas tecnológicas y la perspectiva de tasas de interés elevadas en EE.UU. redujeron el apetito por activos de riesgo.

A nivel local, influyen el estancamiento en la acumulación de divisas, las dudas sobre la capacidad de pago ante los abultados vencimientos de deuda hacia 2027 y la incertidumbre política.

Esta volatilidad financiera se desarrolla sobre un trasfondo de debilidad en la actividad económica y los indicadores sociales. Factores como el estancamiento de los salarios reales, la reducción del empleo formal y la caída mensual del 1,27% en el índice de confianza del consumidor continúan condicionando el escenario interno.

En los próximos días, la atención de los agentes económicos estará concentrada en la discusión del Presupuesto en el Congreso y en los resultados de las licitaciones de deuda del Tesoro. (C5N)