El mercado cambiario llega al cierre de la semana con interrogantes sobre el rumbo que tomarán las cotizaciones en la próxima rueda. Este viernes, el dólar mostró valores dispares entre sus distintas variantes y dejó abierta la expectativa sobre qué sucederá después del fin de semana.

En Bahía Blanca, el promedio de las cotizaciones relevadas por InfoDolar se ubicó en $1.627,43 para la venta y $1.579,29 para la compra. El registro representó una suba del 1,84%, mientras que la diferencia entre ambas puntas alcanzó los $48,14.

Entre las entidades relevadas, Nexo ofreció valores superiores al promedio local, con un valor de $1.664,89 para la compra y $1.700,23 para la venta, siendo la variación positiva del 3,06%.

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En el segmento oficial, el Banco Nación cerró la referencia de la jornada con el dólar a $1.545 para la compra y $1.595 para la venta.

Por su parte, el dólar blue se movió en torno a los $1.650 y $1.665 para la venta. En Bahía Blanca, había finalizado ayer jueves a $1.657, por lo que sigue siendo una de las referencias más observadas por quienes operan en el mercado informal.

Las alternativas financieras también mostraron valores elevados. El dólar MEP se ubicó entre $1.649,43 y $1.678,60, mientras que el contado con liquidación (CCL) osciló entre $1.745,33 y $1.783,80.

En tanto, el dólar tarjeta se mantuvo en una franja de entre $2.067 y $2.095,60.

Con este escenario, el mercado termina la semana con una pregunta que comenzará a encontrar respuesta en la próxima rueda cambiaria. Por ahora, la evolución de las cotizaciones mantiene la atención de ahorristas y operadores.