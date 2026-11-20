El intendente Federico Subielles presidió el acto oficial con motivo de conmemorarse el Día de la Soberanía Nacional,

La ceremonia tuvo lugar en el predio de la Unión Obrera Metalúrgica de Bahía Blanca y contó con la presencia de Veteranos de la guerra de Malvinas, funcionarios de gabinete y miembros del Honorable Concejo Deliberante, además de referentes del ámbito gremial.

En la ocasión, y al recordar la gesta de la Batalla de la Vuelta de Obligado, Susbielles destacó el valor de los veteranos de Malvinas, presentes en el acto, en la defensa del territorio argentino y resaltó la necesidad imperativa convocar a la unidad nacional que permita políticas públicas de largo plazo.

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“Es un enorme orgullo y un honor poder compartir estos momentos con nuestro héroes de Malvinas, que tanto nos enseñan en la defensa de la patria, porque uno puede defender la patria y construir soberanía de muchas maneras. Está la forma quizás más simbólica y más corporal que tiene que ver con el valor, con el coraje, en batalla, pero la patria también se defiende con acción y decisiones” expresó Susbielles.

“Uno construye patria y construye soberanía cuando le tiende la mano al que está necesitado, cuando trata de no dejar a nadie afuera, cuando piensa en los niños, piensa en los jóvenes, en su derecho a la educación, a formarse. y también construye soberanía cuando cuida la industria nacional, cuando cuida nuestras Pymes, cuando cuida cada fuente de trabajo, porque no puede haber ningún proyecto de país si no está pensando en el trabajo como gran generador de igualdad, como un gran generador de movilidad social ascendente. Me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, en la búsqueda de esa unidad nacional”, reflexionó el jefe comunal.

Por su parte, Guillermo de la Fuente, presidente del Centro de Veteranos de Bahía Blanca y de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia de Buenos Aires, subrayó que “es un honor y un placer participar de este encuentro, en este día día de la soberanía nacional junto con mis compañeros, con quienes supimos defenderla en su momento recordando a aquellos criollos que con lo que tenían, igual que nosotros, fueron a poner el pecho por la Argentina”.

“Y esto obliga a preguntarnos, cuál es el rol que nos cabe a cada uno de nosotros y asimismo a plantearnos si estamos haciendo todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser soberana”.

Finalmente, Daniel Gómez, secretario general de la seccional Bahía Blanca de la UOM, mencionó que a todo lo que implica la Vuelta de Obligado y esta fecha, “nos obliga rendir homenaje también a lo que significa Malvinas”.

“Hace ya muchos años que venimos a este predio a reunirnos en esta fecha con los veteranos a conmemorar el Día de la Soberanía, junto a ellos aprendí a hablar de la soberanía y de la causa Malvinas como ejemplo de soberanía”

“Soberanía también es fabricar nuestros propios vehículos, nuestras cosechadoras y tractores. Hoy en lo que nos ocupa a nosotros desde UOM vemos invadida también nuestra producción y nuestra industria. Y esto nos obliga a seguir trabajando desde el lugar que a cada uno le toque por una patria soberana en todo sentido”, finalizó.