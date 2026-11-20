El mercado inmobiliario mostró resultados dispares en las distintas provincias durante los últimos meses. Mientras que las escrituras aumentaron en la provincia de Buenos Aires, otros distritos también registraron subas interanuales y algunos todavía presentan caídas.

Así se desprende del último Monitor de la construcción y el mercado inmobiliario de la consultora Empiria, correspondiente a noviembre de 2026, que analizó la evolución de las operaciones y el impacto de los créditos hipotecarios.

Según el relevamiento, las escrituras crecieron en septiembre un 4,5% en la provincia de Buenos Aires, sin estacionalidad. Sin embargo, el distrito acumula menos operaciones que en el mismo período de 2025.

En la provincia de Buenos Aires se concretaron 12.971 escrituras en septiembre, de las cuales 1823 se hicieron mediante créditos hipotecarios.

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Las operaciones aumentaron un 4,5% frente a agosto, aunque en el acumulado del año llegaron a 92.415, un 7,6% menos que durante los primeros nueve meses de 2025. Un comportamiento similar se dio en Capital Federal.

En Neuquén, el mercado inmobiliario mostró una evolución positiva. Durante septiembre se realizaron 838 escrituras, lo que representó un aumento interanual del 13%.

Además, la provincia acumuló un trimestre de aceleración en las operaciones. En los últimos 12 meses se registraron 8721 escrituras, un 59% más que en el período comparable de 2022.

La situación fue diferente en Catamarca, donde las operaciones acumularon cuatro meses consecutivos de caídas interanuales. En octubre, la contracción alcanzó el 28%.

Sin embargo, el resultado acumulado del año se mantiene positivo: se concretaron 3659 escrituras, un 22% más que en el mismo período de 2025.

En Santa Fe, el mercado también mostró señales de recuperación. El mayor crecimiento se registró en Rosario, donde las escrituras aumentaron 20% interanual, mientras que en la ciudad de Santa Fe el incremento fue del 1%.

Por su parte, el informe también registró un aumento interanual del 15% en las operaciones inmobiliarias de Córdoba durante septiembre.

En este contexto, el mercado inmobiliario mostró señales de recuperación en algunos distritos, aunque las diferencias entre las jurisdicciones persisten. Mientras las operaciones crecieron en varias provincias, otras continuaron registrando caídas. (TN)