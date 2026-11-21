La inclusión financiera continúa avanzando entre los adolescentes argentinos. Cada vez son menos los que están fuera del sistema y más los que utilizan herramientas digitales para administrar y gastar su dinero. Sin embargo, el crecimiento del acceso convive con dificultades para ahorrar, administrar los recursos y reconocer posibles estafas virtuales.

Según la tercera edición del estudio Los adolescentes y las finanzas. Conocimiento y hábitos en Argentina, la proporción de jóvenes que no cuenta con ningún instrumento financiero cayó al 4 % en 2026. El dato representa una mejora significativa respecto de 2024, cuando alcanzaba el 9 %, y de 2022, cuando llegaba al 41 %.

Las billeteras digitales se consolidaron como el medio de pago más utilizado: el 63 % de los encuestados las elige con mayor frecuencia, frente al 50 % registrado en 2024 y al 11 % en 2022. En contrapartida, el uso del efectivo perdió terreno y pasó del 42 % al 26 % en el mismo período.

La investigación fue realizada por Junior Achievement y el Centro de Evaluación de Políticas Basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Para el relevamiento se encuestó a 4144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país, se organizaron cuatro grupos focales y se analizaron los cambios en el acceso, los hábitos y los conocimientos financieros entre 2022 y 2026.

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Las dificultades para ahorrar y administrar el dinero

A pesar del avance de la inclusión financiera, el estudio advierte que todavía existen dificultades en la relación de los adolescentes con el dinero. Una de las principales está vinculada con el ahorro.

El 78 % manifiesta una actitud positiva hacia esta práctica. Sin embargo, solo el 44 % guarda una parte del dinero cada vez que recibe ingresos, mientras que otro 34 % ahorra ocasionalmente, aunque reconoce que termina utilizando esos fondos. Además, el porcentaje de quienes ahorran de manera sistemática cayó cinco puntos porcentuales respecto de 2024, cuando alcanzaba el 49 %.

También se registró un retroceso en la confianza para administrar los recursos personales. Actualmente, apenas el 21 % se siente plenamente seguro de sus capacidades, frente al 28 % de la medición anterior. En paralelo, creció del 12 % al 15 % la proporción de adolescentes que reconoce no saber cómo manejar su dinero, pero expresa interés en aprender.

Las diferencias socioeconómicas también se reflejan en los conocimientos financieros. Entre los adolescentes de nivel socioeconómico bajo, el 57 % presenta un nivel de conocimiento considerado pobre. En los sectores de nivel alto, esa proporción desciende al 40 %.

Otro aspecto que genera preocupación es la exposición a los delitos digitales y las apuestas online. En relación con las estafas virtuales, el 20 % de los encuestados afirmó haber recibido al menos un intento de engaño, mientras que otro 23 % no está seguro de haber atravesado esa situación.

Entre quienes lograron identificar un intento de estafa, el 77 % optó por ignorarlo y apenas el 21 % decidió reportarlo.

Las diferencias entre varones y mujeres

El informe también identifica diferencias de género en la percepción que los adolescentes tienen sobre sus propios conocimientos financieros. En términos generales, los varones tienden a sobreestimar sus capacidades, mientras que las mujeres suelen subestimarlas.

El 42 % de los varones considera que sabe más de lo que efectivamente demuestra conocer. Entre las mujeres, esa proporción es del 31 %. En sentido inverso, el 26 % de ellas subestima sus conocimientos, frente al 17 % de los varones.

Esta diferencia se mantiene en las distintas ediciones de la investigación y atraviesa también a los diferentes niveles socioeconómicos. Los resultados muestran así una brecha persistente entre los conocimientos financieros reales y la percepción que los adolescentes tienen sobre sus propias capacidades. (NA)