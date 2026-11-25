El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la noche de este martes a siete personas que entraron por la fuerza en un domicilio con la el objetivo de encontrar una moto que había sido robada.

Cuando ingresaron en la casa ubicada en Plunket al 1400, golpearon a los integrantes de la familia que se encontraban en el lugar, entre ellas, a una mujer de 20 años provocándole una lesión en el brazo izquierdo.

Al no encontrar el rodado se retiraron del lugar y un llamado al 911 alertó de la situación, pudiendo interceptar al grupo en Granada y Montevideo.

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Como resultado del operativo, fueron aprehendidos Paredes Marcos Agustín (23), Cartes Nicolás Ezequiel (24), Rosales Facundo Nicolás (27), Catalán Ariel Agustín (26), Ojeda Santiago Alex (23), Ojeda Braian Walter (31) y Ortega Orellano Mauricio Ezequiel (30).

Asimismo, se procedió al traslado de las motocicletas en las que se movilizaban mediante una grúa de Control de Tránsito Urbano, quedando cuatro de ellas secuestradas por distintas faltas.

Los aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría Sexta, donde se instruyen las actuaciones correspondientes.