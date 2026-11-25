La administración pública nacional redujo cerca de 22.000 puestos de trabajo en lo que va de la gestión de Javier Milei y el Gobierno calcula un ahorro aproximado de US$3.491 millones de dólares al año.

En el Informe de Gestión que presentó al Senado el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, el Ejecutivo informó que entre diciembre de 2023 y septiembre de este año, hubo una reducción de 21.953 puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional centralizada, descentralizada y otros entes, así como de las empresas y sociedades del Estado.

Al explicar estas bajas, el Gobierno aclaró que “en líneas generales no se llevaron a cabo despidos” precisando que “el Estado, en uso de sus facultades de administración, optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado”.

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Asimismo, agregó que “a ello se suman los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias” y detalló que en cuanto a los retiros voluntarios, se registran 5.413 agentes adheridos entre todos los organismos estatales.

La bajas por dicha causa las encabezan la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con 1.103 empleados menos, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), con 1.068 trabajadores menos, y Corredores Viales, con 1.009 empleados menos.

Respecto del impacto fiscal, el Gobierno estima que “la reducción de dotaciones genera un ahorro anual de aproximadamente US$3.491 millones de dólares, considerando salarios y costos asociados a cada puesto. Ese ahorro es permanente, ya que los cargos de quienes se retiran se suprimen y su reposición está restringida”. (N/A)