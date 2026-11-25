Después de la destitución de su homológo paraguayo, Santiago Peña, el presidente Javier Milei viajará este miércoles a Asunción para reunirse con Pedro Alliana, el nuevo mandatario del país vecino, aun envuelto en una crisis de proporciones por el cierre de un banco local.

Milei viajará mañana por la noche junto al canciller Pablo Quirno, y el jueves mantendrá un breve encuentro con Alliana para luego retornar a Buenos Aires, según confirmaron fuentes del gobierno.

La agenda incluye diversos temas, entre ellos la Hidrovía Paraná-Paraguay, infraestructura, energía y zonas limítrofes; seguridad y crimen organizado.

Esta será la primera reunión del mandatario argentino con su colega paraguayo, a quien le dedicó un mensaje poco después de haber asumido: "Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".

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Alliana asumió el 6 de noviembre, pocos días después de la destitución de Peña, quien quedó involucrado en la quiebra del Ueno Bank, uno de los bancos más importantes de Paraguay, e imputado por 'lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal'. (NA)