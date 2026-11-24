La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió suspender el homenaje al ex líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho, una figura resistida por su rol en la lucha armada durante los años 70, inclusive durante gobiernos constitucionales.

La resolución la tomó durante un congreso extraordinario, por lo que la casa de estudios canceló el evento que se iba a realizar el 10 de diciembre con la colocación de un cuadro-escultura con el rostro del líder revolucionario desaparecido en dictadura en el patio interno "Indio Solari" de la sede de la facultad en Constitución.

En reemplazo del homenaje, la facultad convocó a "una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, que contará con la participación de especialistas que expresen la más amplia pluralidad de perspectivas disciplinares, teóricas, políticas e ideológicas".

El homenaje había sido propuesto por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología y presentada formalmente ante el Consejo Directivo por la agrupación estudiantil La Mella vinculada al partido Patria Grande.

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La resolución emitida por el que se dejó sin efecto el tributo a Santucho resolvió “reforzar el compromiso inclaudicable e irrestricto de la facultad con los valores y el sistema democratico, así como con las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Entre los considerandos de la nueva resolución se dispuso "una revisión de lo decidido" el pasado 27 de octubre en una reunión del Consejo Directivo al advertir que "la cuestión sometida a tratamiento sobre tablas no fue objeto de debate suficiente", por lo que se instó a "reconsiderar la medida adoptada”.

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales aclaró que la actividad en torno a Santucho no supone una reivindicación de la metodología violenta utilizada por la organización guerrillera durante los años en que estuvo activa.

El acto de homenaje a Santucho se había programado para el 10 de diciembre en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina de 1983, en el marco de los 50 años de la muerte y desaparición del jefe del ERP, ocurrida en 1976. (NA)