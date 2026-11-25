La Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta organiza una jornada solidaria para reunir fondos destinados a fortalecer las labores operativas de los servidores públicos.

Consistirá en una caminata saludable y venta de choripanes y pollos.

Será el próximo 5 de diciembre, desde las 9, en el cuartel de bomberos de calle Mitre al 500.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las inscripciones para la caminata saludable serán dos botellitas de agua mineral de medio litro y pueden realizarse comunicándose a los teléfonos 2932 610675 y 2932 638495.

Además, venderán 500 choripanes a $5.000 cada uno y 100 pollos con ensalada a $ 30.000 cada menú, que se pueden reservar en la guardia del cuartel.

También estarán a la venta los almanaques Centenario, a un valor de $ 10.000.

