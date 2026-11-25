ABSA informó que mañana, jueves 26, se han programado trabajos sobre la red de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Desde la mañana y hasta la finalización de los trabajos, podrá registrarse falta de agua en Vieytes desde Holdich a Charlone; y en J. Molina desde Vieytes a Zelarrayán.

Por esta razón, se solicita a los usuarios del sector que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

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La empresa recuerda que, ante dificultades en el servicio, cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.