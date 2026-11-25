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Un hombre de 65 años halló muerto a su hijo dentro de su casa en Villa Harding Green. Los investigadores sospechan que podría tratarse de un accidente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Molina Campos al 3.300 y se dio a conocer alrededor del mediodía.

Según se indicó desde las fuerzas policiales, Héctor Vallejos encontró fallecido a su hijo Mauro, de 39 años, posiblemente luego de caer de una escalera.

La carátula es muerte por accidente.