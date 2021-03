Se termina la espera más larga de la historia del básquetbol local: 448 días

Por Fernando Rodríguez

Buscando una salida en medio de la pandemia y tras evaluar la situación, entre la Asociación Bahiense de Básquetbol y los clubes finalmente llegaron a un acuerdo para el retorno de los torneos del ámbito local, siendo el de Primera el que marcará el regreso de los partidos en la ciudad.

La salvedad, a diferencia de lo que indica la historia, es que será un torneo no oficial. Es decir, si bien está bajo la organización de la ABB, la participación no fue obligatoria –sólo Bahía Basket se bajó-, tampoco se tomará como registro en el historial y, a la vez, no habrá descensos.

Lo importante, al margen de la coyuntura, era lograr el regreso de la actividad, tras un prolongado parate que finalmente se extenderá durante 448 días, contabilizando el último partido correspondiente a torneos superiores (la promoción entre Estrella y Argentino, el 27 de diciembre de 2019) y el próximo, a disputarse el 19 del corriente.

El viernes fue elegido como único día de disputa en la semana, mientras que los jueves (a partir del 25) se reservará para la Segunda.

Una vez que finalice este torneo, se evaluará, en función de la realidad sanitaria, la posibilidad de disputar un certamen oficial.

Forma de disputa

El torneo tendrá 11 participantes, los cuales se dividirán en dos zonas, conformadas en función de la ubicación (par o impar) que ocupó cada uno en el último torneo.

Habrá dos ruedas y los dos primeros de cada grupo jugarán cruzados, en semifinal y final.

Zona A: Liniers, Bahiense del Norte, Pacífico, Leandro N. Alem, Villa Mitre y Estrella.

Zona B: Napostá, Estudiantes, Pueyrredón, 9 de Julio y Olimpo.

Limitado

El acceso de público por partido se limitará a 50 personas.

Otro año en blanco

Desde 1929 a la fecha, solamente en 1956 –además de 2020- no se disputaron los torneos de Primera y de Segunda.

Ese año se argumentó que necesitaban dedicar mucho tiempo para organizar el torneo Argentino, que se desarrolló en nuestra ciudad al año siguiente.

El anterior parate más prolongado se extendió durante 386 días, desde el 2 de junio de 1956 (cuando, curiosamente, finalizó el torneo de Primera de 1955) y el 23 de junio de 1957.

Dos y dos

Respecto de los planteles y más específicamente de los técnicos, Estudiantes y Pacífico cambiaron: en el albo Ariel Ugolini ocupará el lugar de Walter Romerniszyn y el verde tendrá en el banco a Andrés Iannamico, en reemplazo de Nicolás Vera.

En tanto, habrá dos debutantes: Andrés Larrasolo (9 de Julio) y Sebastián Acosta (Villa Mitre).

El resto

Los certámenes de menores comenzarán el sábado 20. Un día más tarde lo hará el Femenino y Segunda división, el jueves 25.

Los planteles

Bahiense del Norte

Luciano Fernández, Manuel Peyronnet, Esteban Silva, Eddie Roberson, Marcos Fernández, Augusto Lamonega, Manuel Iglesias, Julián Lambertucci, Tomás Galant, Sebastián Luengo, Bautista Schulz, Bruno Mandolesi, Ramiro Furriol, Santiago Candia, Máximo Genitti, Bruno Lozano y Tobías Rodríguez. Juan Pablo Morán no jugará este primer torneo. DT: Alejandro Navallo.

“La intención es que la cantidad de juveniles que tiene Bahiense puedan tomar este torneo como una preparación para lo que se viene, pero siempre siendo competitivos. Por ahora mayores somos Eddie (Roberson), Esteban Silva y yo”. Marcos Fernández, Bahiense del Norte.

Estrella

Julián Horvath, Nahuel Cámara, Alan Pan, Matías Specogna, Bruno Gigliotti, Franco Cardone, Mauro Blázquez, Mauricio Halberg, Damián Carci, Gerónimo Stach, Joaquín Koellner, Agustín Aqueveque, Tomás Peña y Thiago Frutos. DT: Luciano Deminicis.



“Lo principal es poder volver a competir. Terminamos el año anterior entrenando y este empezamos el 1 de febrero. Después de un año sin competir, tenemos unas ganas bárbaras, nos queremos comer la cancha. La mayor incertidumbre pasa por cómo responderá el físico, después habrá que manejar la ansiedad”. Julián Horvath, Estrella.

Estudiantes

Agustín Amore, Aníbal Buzzo, Tomás Scarpaci, José Martínez, Gonzalo Martínez, Julián Rodríguez, Jerónimo Mitoire, Franco Elichiry, Matías Couselo, Nahuel Zanabria, Mateo Fernández, Albano Rosso, Nehuen Berón y Valentín Duvanced (estos dos últimos se sumarán cuando finalicen su participación en el Federal). DT: Ariel Ugolini.

“Estamos bien, con técnico nuevo e ilusiones renovadas; con intenciones de estar arriba. Tenemos un ambiente de mucho trabajo. Sabemos que el contexto es totalmente distinto y al no haber descenso se perderá un poco lo competitivo, pero es bueno porque los clubes sufrieron mucho y vendrá bien para descomprimir presiones”. Tomás Scarpaci, Estudiantes.

L.N. Alem

Walter Gigena, Santiago Pascual, Octavio Cancellarich, Alan González, Patricio Zapata, Santiago Loos, Felipe Mandolesi, Mateo Murphy, Pedro Santiago, Franco Berdini, Ramiro Lorenzo, Lautaro Cavero, Pedro Palacio, Juan Cruz Mambretti, Tomás Arana, Valentín Cortez, Emiliano Sombra y Lautaro Miguens. DT: Mauro Polla.



“Somos cuatro mayores y se apunta a formar a los más jóvenes. Seguimos con la línea de entrenar mucho. Vinieron varios chicos y están bastante bien, aunque les falta aprender mucho de Pancho Jasen y Mauro (Polla). Fuimos los primeros en empezar a entrenar. Estamos bien”. Santiago Pascual, L.N. Alem.

Liniers

Gastón Diomedi, Agustín Dottori, Joaquín Larrandart, Julián Marinsalta, Herman Banegas, Santiago Gattari, Juan Fuentes, Ignacio Stamati, Francisco Stamati, Sebastián Dutari, Santiago Ramos y Francisco Testa. Mauro Miérez está entrenando con el equipo y solo podrá jugar si se cambia el día de juego. DT: Mauricio Vago.



“Tenemos un equipo renovado, con muchos chicos. Somos cinco mayores y estamos tratando que pueda sumarse Mauro Miérez, pero tiene problemas con el horario de trabajo. Nos estamos auto exigiendo mucho, intentaremos hacer un buen torneo”. Julián Marinsalta, Liniers.

Napostá

Gustavo Gentili, Franco Leal, Tomás Sebastián, Ramiro Aguirre, Matías Martínez, Luciano Polak, Guido Muzi, Leonel Alemañy, Santiago Quiroga, Augusto Meneses, Ramiro Catala y Nicolás Quiroga. DT: Sebastián Aleksoski.



“Tenemos las mejores expectativas. De a poco vamos tomando ritmo y entrenando para llegar de la mejor manera. Estamos bastante mejor de lo que creíamos. Intentaremos llegar lo más arriba posible, como en los últimos años”. Gustavo Gentili, Napostá.

9 de Julio

Agustín Pena, Julián Turcato, Ezequiel Pordomingo, Alan Grill, Pomar Garbarino, Manuel Costa, Rodrigo Blanco, Santiago Boyé, Facundo Damiani, Federico Escobar, Francisco Anaya y Nicolás Alomar. DT: Andrés Larrasolo.



“Nos adaptamos bien, después de un año complicado. Estamos tratando de hacer todo lo mejor posible, con varios chicos del club. Nuestra expectativa es hacer el mejor torneo y nos tenemos mucha fe”. Manuel Costa, 9 de Julio.

Olimpo

Marcos Diel, Mirko Cenzual, Iñaki Errazu, Juan Ignacio Reiner, Esteban Walter, Albano Schneider, Juan Córdoba y Gonzalo Oyarzo. DT: Mario Errazu.



“Somos todos chicos y eso genera expectativa entre nosotros. Es bueno que nos den la oportunidad de tener un roce distinto. Además, el hecho de que no haya descenso genera tranquilidad. Las ganas sobran”. Albano Schneider, Olimpo.

Pacífico

Nicolás Sánchez, Facundo Wattson, Emanuel Kloster, Juan Cruz Redivo, Marcos Leal, Sebastián Farías, Matías Ponzoni, Franco Signorotto, Bautista Olivera, Gustavo Banchero, Baltasar Domínguez, Jorge García, Esteban Richotti, Gino Pisani y Giani Nicotra. DT: Andrés Iannamico.



“Estamos con ganas de arrancar y vamos a tomar el torneo con total seriedad, más allá de que no sea oficial. Nuestro fuerte es la intensidad, como le gusta a Andrés (Iannamico), defender mucho y correr”. Nicolás Sánchez, Pacífico.

Pueyrredón

Tomás Bruni, Segundo Vasconcelo, Pedro Pavón, Agustín Fernández, José Belleggia, David Pineda, Juan Pedro Hollender, Juan Scatolini, Leonardo Ferster, Gonzalo Roqueta, Santiago Segal y Julián Casalini. DT: Fabricio Piccinini.



“Tenemos expectativas de pasar a la segunda instancia de semifinales. Estamos muy contentos de poder volver a jugar después de un año. Vamos a tener que manejar la ansiedad, porque ganas nos sobran”. Tomás Bruni, Pueyrredón.

Villa Mitre

Marcelo Berdini, Fernando Alfonso, Matías Monteoliva, Ignacio Moreno, Nicolás Renzi, Julián Kloster, Iván Gómez Lépez, Bruno Ugolini, Ignacio Alem, Jano Martínez, Tomás Bussetti y Jerónimo Bedetour. DT: Sebastián Acosta.



“El año pasado justo que iba a volver se suspendió. Me pone contento de tener a Seba Acosta como técnico. Intentaremos ponernos en ritmo y apostar al oficial. La idea es salir a ganar y personalmente volver a jugar después de tres años, a ponerme nuevamente en forma para ayudar al equipo”. Ignacio Moreno, Villa Mitre.

Varias ausencias

Tomando como referencia el último torneo oficial (2019), varios de los jugadores que integraron equipos de Primera este año no jugarán, inclusive, algunos ya habiendo decidido retirarse.

El caso más notorio es el de Liniers, último campeón, que no tendrá a Santiago Torre (retirado), Martín Ríos Lodoli (retirado) y Matías Chaves (se encuentra en Estados Unidos, junto a su pareja).

Santiago Torre se retiró campeón.

Otro de los destacados que decidió alejarse de las canchas fue Andrés Barbero, el exBahiense del Norte.

Diferentes son los casos de Mauro Zalguizuri y Juan Pablo Morán, quienes no tiene previsto jugar esta parte; Juan Ignacio Bellozas (exNapostá) se vinculó a Unión (Mar del Plata) para jugar el Federal.

Juan Pablo Rotta no continuará en Pacífico y por el momento, ante la complicada situación económica de los clubes, priorizó trabajar.

Damián Foulkes (exPueyrredón) bajará de categoría para jugar por Argentino y Federico Radavero decidió no jugar.

Entre otros nombres que supieron ser protagonistas, Antonio Iturrioz, por su parte, se encuentra en Italia, a la espera que comience la serie C Silver, donde compartirá equipo con Lucas Chaves (exEl Nacional).