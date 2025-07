Perdió toda su mercadería en la inundación y por si fuera poco la estafó el carpintero trucho

En medio de la devastación que dejó la inundación de marzo, una familia de comerciantes se convirtió en una nueva víctima del presunto carpintero estafador que opera en plataformas online. Mercedes Mendieta, propietaria de una gráfica y librería en ubicada en la intersección de las calles Sarmiento y Florencio Sánchez, denunció haber perdido $75.000 y, lo que es más indignante para ella, valioso tiempo y energía en un momento de extrema vulnerabilidad.

Esta denuncia se suma a la que se conoció en las últimas horas, luego de que Melany Román señalara haber sufrido la misma modalidad de estafa.

Tras la pérdida total de su negocio por la inundación, Mendieta y su marido buscaron en Marketplace de Facebook a alguien que pudiera fabricar los mostradores que necesitaban. Fue así como contactaron a un carpintero que, con una aparente celeridad y empatía, se ganó su confianza. "Le conté toda nuestra situación, me pasó presupuesto, me pareció bien, y me pidió una seña", relató la mujer en diálogo con La Nueva.

La modalidad del presunto estafador parece ser siempre la misma: generar confianza. Mendieta recordó que, para sentirse más segura, decidió llevar el dinero a la casa del hombre ubicada en calle Jujuy 147, donde fue recibida por su esposa. El carpintero prometió tener los mostradores en una semana.

Sin embargo, a los 10 días, lo que siguió fue un calvario de excusas y evasivas. "Empezó un largo ida y vuelta por muchos días con excusas miles", contó.

Las mentiras, según pudo corroborar al contactar a otras víctimas, son recurrentes: "que está en General Cerri o en Punta Alta trabajando, que a su mujer la operaron, que su suegro no sé...". A pesar de las promesas incumplidas, el hombre siempre respondía los mensajes, lo que dificultaba que las víctimas asumieran la estafa de inmediato.

"75.000 pesos no es mucha plata en sí, pero nosotros estábamos viviendo una situación muy complicada, en shock con lo que estábamos viviendo", sostuvo Mendieta, quien agregó que lo que más le indigna es el tiempo y la energía que perdieron en un momento tan sensible para ellos.

La mujer realizó la denuncia formal junto a otra damnificada. Si bien en un primer momento le informaron que la denuncia web a la comisaría y la OMIC no procedían por no tratarse de un comercio, al presentarse en la fiscalía de calle Moreno, confirmaron la existencia de la denuncia, brindándole un número de expediente. No obstante, la sensación de impunidad persiste.

"Denuncié todas las publicaciones de este individuo en Marketplace con su perfil, pero es muy probable que cree nuevos perfiles para seguir operando. Lo más importante es alertar a la población para que no lo siga haciendo, porque evidentemente es algo que hace mucho tiempo sin consecuencias", concluyó la damnificada.