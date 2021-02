El viernes podría darse un paso clave para el regreso del básquetbol local

Por Mauro Giovannini

El básquetbol local transita horas decisivos rumbo a su regreso tras casi 14 meses de inactividad.

Ya se insinuó en su momento que las categorías menores podrían volver a competir en marzo, sin público en las canchas y con los protocolos archiconocidos.

Ahora, los dirigentes estudian las posibilidades factibles para que tengan acción los equipos de primera (tanto masculinos como femeninos) y segunda división.

La principal novedad que arrojó la reunión virtual de anoche con el presidente de la Asociación Bahiense, Marcelo Pallotti, es que se definió que el próximo viernes los clubes votarán si aceptan o no disputar un torneo bajo ciertas condiciones.

¿De qué se trata? Se habló de jugar un certamen otoñal, entre marzo y mayo, para terminar antes de la llegada del invierno y esquivar un eventual rebrote de casos de COVID-19 (podría repetirse la experiencia durante la primavera, salvo que las condiciones sanitarias varíen drásticamente).

En tal sentido, se disputarían unas ocho jornadas, a una fecha por semana.

No existiría la necesidad de realizar hisopados, por lo que el certamen sería no oficial y excepcionalmente voluntario; es decir, lo jugaría quien lo desee y por ende, no habría ascensos ni descensos y tampoco campeones homologados.

Asimismo, se baraja la posibilidad de permitir acceso al público: un máximo de 50 personas para solventar los gastos que demanda el arbitraje (se usaría lo recaudado por 30 tickets para dicho fin).

Por ello, es posible que no todos los equipos puedan ser locales en su cancha; sino que se elegirían los escenarios acordes a los protocolos presentados, como por ejemplo los escenarios con mejor ventilación natural.

El sistema de competencia dependerá casi exclusivamente de la cantidad de equipos (clubes) que decidan participar.

No obstante, el CEBB (Centro de Entrenadores de Básquetbol de Bahía) ya puso en consideración cinco formatos de torneos que en su momento pergeñó.

Mientras tanto, el Municipio mantiene su autorización stand by hasta que se conozca la decisión de los clubes.

En caso de que la mayoría quiera jugar, se avanzará de firme en las formas en los días que restan para terminar el mes de febrero.

