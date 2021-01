"Un poco me había preocupado", confesó el DT Ariel Ugolini, quien ya tiene equipo

El entrenador Ariel Ugolini, múltiple campeón con Villa Mitre y quien consiguiera el ascenso a la Liga Argentina, acordó hoy dirigir a Estudiantes, llegando en reemplazo de Walter Romerniszyn, quien arregló condiciones con Whitense.

El acuerdo, por tres años, es para estar al frente de la categoría superior y colaborar con el resto de los entrenadores de la institución.

"En principio es algo a tres años. Veremos cómo se va desarrollando todo", le dijo Ugolini a "La Nueva".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

De esta manera, el DT cambiará de aire después de mucho tiempo.

"Fueron nueve años en Villa Mitre, donde pasaron muchas cosas buenas; seguro se va a extrañar. Pero me encantan los desafíos y me interesan. Conozco a todos los jugadores y la dirigencia pretende mantener a los mismos, además de proyectar algunos de los chicos", señaló Ariel.

En principio, cuando decidió bajarse de la Liga Argentina, Ugolini había acordado para hacerse cargo de la Primera local de Villa Mitre.

No obstante, con la pandemia, todo cambió y eligió alejarse. El tiempo pasaba y las ofertas no llegaban.

"Un poco me había preocupado. Ya estaba un poco resignado a no dirigir. Pasó todo muy rápido en estos días y me vino bárbaro", reconoció Ugolini.