Todas las novedades en el regreso del torneo de Segunda

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El torneo de Segunda del básquetbol local ingresará, desde las 21, en su última etapa de fase regular, tras el receso de verano.

Esta noche se disputará la fecha 24, restando siete para determinar el posicionamiento final de cara a los playoffs.

En cuanto a movimientos, se registraron algunas altas y bajas, con equipos que aspiran a saltear una instancia, otros que pretenden quedarse con ventaja para los juegos eliminatorios y un puñado que lucha por evitar caer entre los tres de abajo, quienes finalizarán la participación.

9 de Julio-Comercial

El puntero 9 de Julio recibirá a Comercial, arbitrando Alejandro Ramallo, Eduardo Ferreyra y Juan Cruz Schernenco.

En su viaje hasta White, 9 perdió en la primera rueda, por 89 a 80.

Para hoy, la principal novedad es la ausencia en los locales de José Gutiérrez (se cortó el ligamento del dedo de una mano y tiene para cuatro semanas más de recuperación) y Alan Prost arrastra un esguince, por lo que está en duda.

La visita, en tanto, ya no cuenta con Alan Pan (jugará en Mendoza), hoy no tendrá a Pablo Pollio (de vacaciones), mientras que regresó en plenitud Bruno Aceituno y sumó al Sub 23, Facundo Menecozzi.

Barracas-Pacífico

El escolta Pacífico, que depende de sí mismo para quedarse con el número 1, visitará a Barracas, arbitrando Sebastián Arcas, Diego Kessler y Leandro Bressan.

El verde confirmó el regreso del interno Pomar Garbarino (jugó la temporada anterior), en reemplazo de Franco Pérez.

Mientras que los locales incorporaron a Ignacio Luppino (ex Independiente y Comercial) y no tendrán, por lesión, a Marcos Olivero y Juan Ignacio De Pastena.

Como antecedente, en la primera rueda el verde se impuso, por 86 a 66.

Velocidad-Altense

Un partido clave en la lucha por el cuarto puesto protagonizarán Velocidad y Altense, en Rondeau y Avellaneda, donde dirigirán Sebastián Giannino, Nicolás Larrasolo y Ariel Di Marco.

En Punta Alta el verde ganó 76 a 60, diferencia que cuenta pensando en un posible empate en las posiciones.

El azulgrana sentirá las bajas de Juan Cruz Reschini (emigró a la Liga Federal) y Santiago Suanez (por motivos de estudio). En contrapartida, incorporaron a Bautista Fava (Sub 23) y regresa Tadeo López Hoyos, tras una larga recuperación de la rotura de ligamentos.

La visita, en tanto, presentará idéntico plantel al que terminó el año.

Whitense-Pellegrini

En otro encuentro entre equipos que marchan pegados, Pellegrini tendrá la oportunidad de distanciarse otro poco de su perseguidor Whitense, al que visitará, partido que dirigirán Horacio Sedán, Juan Jaramillo y Mauro Guallan.

Los puntaltenses vencieron como locales, por 104 a 94, y están dos puntos por encima de su rival, aunque con un partido más.

Whitense no tiene novedades y el azulgrana, todo lo contrario: ya no cuenta con Rodrigo Frontalini y Mauricio Miguez, mientras que se suman Braian Solchman, Agustín Torche, Joaquín Luini, Juan Ignacio Castro, Valentino Cataffi y Tomás Romero.

Espora-El Nacional

Con el debut de Juan Sergio Palumbo como técnico, en reemplazo del histórico Juan Andrés García, El Nacional visitará a Espora, contralor de Alejandro Vizcaíno, Lucas Andrés y Alberto Arlenghi.

El celeste venció en la primera rueda 81 a 58 y hoy tendrá a Mauro Montanaro, más el regreso de Mariano Blanche. En tanto, Nahuel Dulsan se fue a jugar la Liga Federal.

En Espora será baja, por lesión, Martín Pérez.

La Falda-Argentino

Argentino estrenará técnico, con el debutante Renzo Balducci ocupando el lugar de Matías Ramírez, visitando a La Falda y siendo árbitros Néstor Schernenco, Juan Matías y Lucas Mazzarini.

En el celeste ya no están Augusto Priore y Mariano Núñez, por motivos laborales. En tanto, el albirrojo perdió a Leandro Orosco, Valentino Copreni y Valentino Kleja, y tampoco tendrá hoy a Daniel De Battista (viaje de estudios) y Francisco Pérez Vázquez, suspendido.

En la primera rueda, cuando invirtieron la localía, Argentino se impuso, por 78 a 49.

Ateneo-Los Andes

En duelo entre puntaltenses, un renovado Los Andes visitará al colista Ateneo, dirigiendo Marjorie Stuardo, Mariano Enrique y Estefanía Zárate.

En el local debutará el técnico Pablo Kooistra, en lugar de Alexis Amarfil, sumándose Gastón Martínez (ex Los Andes) y teniendo como baja a Lucas Dimarco.

En Losa, se fueron Benjamín Falcioni, Nicolás Pepe, Maximiliano Pinciarolli, Manuel Coronel, Germán Arias, Santino Conti y Pablo Costanzo. Mientras que incorporaron a David Mendoza (ex CAJU, La Pampa), Juan Pablo Echeverría (ex Obras de Mendoza), Mateo Barrera (ex Pueyrredón), Gastón Chaves (ex Ateneo) y Diego Aniceto (ex Obras de Mendoza).

En la primera rueda, Los Andes se impuso, por 83 a 60.

Libre tendrá Independiente.

Posiciones

1°) 9 de Julio (20-2), 42 puntos

2º) Pacífico (20-1), 41

3º) Velocidad (15-7), 37

4º) Altense (15-6), 36

5º) Comercial (14-7), 35

6º) Argentino (13-8), 34

6º) Pellegrini (12-10), 34

8º) Whitense (11-10), 32

9º) Los Andes (9-12), 30

10º) Barracas (8-13), 29

10º) El Nacional (7-15), 29

10º) Independiente (7-15), 29

13º) La Falda (5-17), 27

14º) Espora (3-18), 24

15º) Ateneo (2-20), 22 (*)

(*) Perdió los puntos ante 9 de Julio.

Forma de disputa

Este torneo habrá un ascenso directo (que será el campeón del torneo) y dos repechajes, con posibilidad de ascenso a la máxima categoría.

Una vez completadas las siete fechas restantes de fase regular, se determinarán las posiciones para los playoffs.

Los cuatro primeros descansarán, cruzando: 5 vs. 12, 6 vs. 11, 7 vs. 10 y 8 vs. 9. Los ganadores de esta etapa se ordenarán respetando su clasificación en el ordenamiento del 1 al 15, así el mejor será designado B1 y los siguientes como B2, B3 y B4.

Con los cuatro equipos que descansaron y los cuatro clasificados en etapa precedente, se arman las llaves de Cuartos de Final que se disputarán por el sistema "al ganador de tres partidos", según este esquema: 1 vs. B4, 2 vs. B3, 3 vs. B2 y 4 vs. B1. Nuevamente los cuatro ganadores se ordenan según la clasificación base (del 1 al 15), como CF1, CF2, CF3 y CF4.

Aplicando el mismo criterio anterior, los ganadores según la clasificación base, se los designa como SF1 y SF2, quienes definen al campeón de la temporada y el correspondiente ascenso: SF1 vs. SF2.

El subcampeón jugará con el penúltimo (11º) de Primera el primer repechaje para un posible ascenso/permanencia/descenso, mientras que los dos perdedores de las semifinales, al incorporarse el segundo repechaje, dirimirán esa posibilidad con el 10º clasificado de Primera, que resultará aquel que pierda en el enfrentamiento entre los dos ganadores de los Partidos Eliminatorios por la Permanencia.