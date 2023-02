Pallotti: "Mientras la pasión supere a la razón, no vamos a crecer"

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodrfiguezefe

Instagram: ferodriguez_

Marcelo Pallotti es un convencido de que no es conveniente perpetuarse en un cargo.

“Quiero ver la posibilidad de no presentarme la próxima elección, porque considero que los ciclos tienen que ser cortos, entre seis y ocho años es suficiente. Así debería ser en todos lados, inclusive en los clubes. Lo que viene siempre es mejor, el que entra tiene algo nuevo o distinto para dar”, entiende.

Presidente de la Asociación Bahiense de Básquetbol desde el 14 de marzo de 2018, Pallotti está ingresando en el sexto año, sumados a los dos que acompañó como secretario a Maximiliano Görg.

—¿Cómo fue el proceso durante estos años?

—El proceso fue con una pandemia de por medio, lo cual no resultó fácil, y todo lo que teníamos planificado lo fuimos desarrollando. Si miramos desde el punto de partida, estamos contentos. Del listado que tenía cuando me tocó asumir, ya taché la mayoría de los ítems.

—Es decir, si hoy tuvieras que dejar, ya dejarías todo cerrado o bien encaminado.

—Sí. Hoy queda un formato a seguir, que puede manejarlo tranquilamente cualquiera. Los sectores están cubiertos con gente idónea. La idea era despersonalizar, no hacer una presidencia verticalista o unipersonal, más allá que hay momentos en los que deben tomarse decisiones.

—Pensando en el posible final de tu mandato, ¿estás formando a alguien?

—No es algo que me preocupe. Hay gente que trabaja conmigo que entiende perfectamente lo que hicimos y está muy preparada para seguir adelante con esto. Me parece que por ahí está la línea a seguir.

—¿Hay algún nombre propio que se perfila para sucederte o que te gustaría? Guillermo Barco, por ejemplo.

—Guillermo gestiona a la par mía y estuvo a mi lado desde el primer día. Seguro que Guille es la persona a seguir, es una opinión personal, después habría que ver si él quiere y los clubes están de acuerdo.

El trampolín

—¿La presidencia en la ABB te significó un trampolín como dirigente a nivel Provincia?

—Cuando afronto algo trato de hacerlo de la mejor manera. En esa vorágine, sufrimos el inconveniente político en la Federación (está intervenida) y en la batalla que dimos entre todas las asociaciones me votaron para llevar adelante el proceso; por ser Bahía, por supuesto. Ahí es donde más comprometido estuve, abocándome a la lucha, aunque no es algo que busqué. No me interesa la política deportiva ni mucho menos. Y hoy quiero terminar con este proceso que, si Dios quiere, en estos días se cierra. Ahí nos sentaremos a evaluar cómo está la Federación, para después tomar una decisión en cuanto a la conducción y tratar de refundarla.

—¿La energía que le pusiste al tema Federación se la sacaste a la ABB y acá tuviste que delegar más?

—La dirigencia deportiva la veo como una gerencia de empresa. Lo único es que transmito mi experiencia laboral privada a lo deportivo, afrontando diferentes temas, pero con la misma formación. Así deberían funcionar los clubes, ni siquiera tiene que ver con la plata, sino con el concepto y la organización.

—Y capacitación…

—¡Obvio! También me preparé para esto, haciendo cursos y es muy importante. El curso lo trajimos a Bahía y no tuvimos respuesta de la dirigencia. Hay una falencia, porque es difícil dedicarle tiempo, se trabaja ad honorem y por amor al club. Todos sabemos el esfuerzo que hacen los dirigentes, lo que digo es que existen herramientas para poder hacerlo más fácil.

El futuro de los clubes

—¿Considerás que los clubes pueden perdurar en el tiempo con la metodología tradicional, donde el dirigente, generalmente, nace a partir del hincha y lo mueve la pasión, la cual muchas veces le gana a la razón?

—Creo que el futuro de los clubes, en general, va a depender de una nueva política deportiva, pudiendo ser filiales, donde los clubes grandes o de deportes masivos puedan absorber a los de menos rentabilidad. Mientras la pasión supere a la razón no vamos a crecer, porque ahí es donde, por ejemplo, invertís plata en jugadores para ganar un torneo y no en un entrenador de minibásquet para que desarrolle al chico. La pasión te lleva al cortoplacismo y la razón te permite desarrollar un proyecto a diez o quince años. Un dirigente, por pasión, no es capaz de contratar un gerente para el club y sí le da la posibilidad a un entrenador que maneje todo, cuando lo que se necesita es alguien que administre el club, por encima de lo estrictamente deportivo. Ahí es donde, si no crecemos, vamos en desmedro del deporte. Igual, no creo que los clubes puedan ir desapareciendo, porque están por encima de las personas y los resultados.

—Gran problema sería que desaparecieran para quienes gobiernan en la ciudad, la provincia y el país...

—Bueno, ahí es otro tema: ni la Nación, ni la Provincia, ni la Municipalidad tienen una política deportiva. Todo es acompañar y aportar; eso no es lo que se necesita para desarrollar.

Solo Villa Mitre

—¿Te preocupa tener un solo representante del básquetbol bahiense a nivel nacional?

—Mi visión es que Bahía tendría que tener un equipo compitiendo a nivel nacional. Pero es una cuestión de desarrollar políticamente de otra manera, como que los jugadores pudieran pertenecer a ese equipo sin desprenderse de sus clubes. Deberíamos estar representados en cada una de las categorías, lo que pasa que hoy es casi imposible sostener un equipo en alta competencia, como lo hace actualmente la dirigencia de Villa Mitre. También teníamos a Olimpo clasificado al Federal y no pudo afrontarlo.

El espacio

—¿Proyectan desde la ABB la falta de infraestructura a futuro, considerando el crecimiento, básicamente, del femenino?

—Estamos debatiendo un proyecto en la ABB en cuanto a reestructuración de categorías. El básquet femenino viene empujando y todos los clubes van a tener que contar con categorías. Lo que entiendo es que hay clubes súper poblados de nenes, con categorías a las que no pueden dedicar tanto tiempo y hay otros con menos cantidad. Entonces, creo que debemos trabajar en ese reparto.

Regionalización

—Volvieron a sumarse equipos de Punta Alta, iniciando de alguna manera la regionalización que pretendían. ¿La idea es buscar otras rutas para tener vínculo con más destinos?

—Tenemos contacto por parte de clubes de la región que quieren sumarse. Hay que evaluarlo. Lo de Punta Alta este último año se consolidó y fue realmente muy productivo, sin inconvenientes. Creo que tiene que ser una tendencia, como cualquier deporte, a regionalizarse, pero no será este año ni el próximo.

Los Provinciales

—¿No disputar más torneos Provinciales es una consecuencia directa y temporal por la situación que atraviesa la Federación?

—Claro. Somos rehenes de gente que solo le interesa la recaudación y no lo deportivo. La idea es trabajar seriamente. El año pasado armaron un equipo entre Junín y San Nicolás y pusieron de técnico a (Juan Pablo Chami) el hijo de esta persona (sic). Nosotros, ahora, nos tomamos el trabajo de conformar una preselección U15, que fue a Olavarría, donde el dirigente consiguió todo gratis. No es cuestión de plata, es tiempo, dedicación, querer hacer bien las cosas. Vamos a jugar el torneo en Bahía, porque en esta época en Mar del Plata es imposible en cuanto a hotelería. Acá tenemos todo para poder cumplir con cada requisito de CAB (Confederación Argentina).

—¿Cuánto puede prolongarse esta agonía de la Federación?

—La Justicia ya se expidió, la intervención no tiene marcha atrás, por lo que entrará en los próximos días. Ya estamos todas las Asociaciones trabajando juntas, acá no hay bandera política. Los chicos no pueden ser rehenes de una decisión política.

La plaza

—¿En qué quedó la plaza temática del básquet?

—Originalmente era muy ambiciosa, por lo que la fuimos adaptando. En noviembre tuve la última reunión con el intendente (Héctor Gay) y me dijo que estaba aprobada para el presupuesto 2023. Tenemos hablado a un artista para que construya dos estatuas, después, si ponen o no aros, la hacen o no, es tema de la Municipalidad. Nosotros hicimos todos los aportes que nos pidieron en cuanto a arquitectura y desarrollo.

El calendario

—¿Qué balance hacen de la segunda experiencia con este calendario de torneos superiores, que no corresponde con el año?

—Hay clubes que están pidiendo que juguemos todas las categorías con este formato. El torneo es muy bueno, con resultados superadores en cuanto a los puntos que teníamos como fortaleza para implementar el cambio. Por ejemplo, la cantidad de gente en las canchas, las finales en invierno con cancha llena cuando, de la otra forma, no iba nadie, o no coincidir con los cierres de los torneos de menores. La gente se acostumbró a que el jueves juega la Primera. Después, nos dio más aire para ordenar la cantidad de partidos, que es muchísima. También, con la pandemia hubo una baja importante de árbitros. Hay temas internos de la Asociación que no se conocen y realmente son complejos. A veces hay algo que desde afuera te parece que podés moverlo y cuando te decimos cuál es el problema para concretarlo, te das cuenta que es imposible hacerlo.

Su personalidad

—¿Tenés una personalidad formateada por tu experiencia en el plano privado para ponerte firme en las decisiones, inclusive, a veces sin escuchar demasiado?

—Alguno me ha dicho que soy soberbio; ahora, si esos significa estar seguro y convencido, sin que puedan refutar lo que se está planteando, bueno, es confundir la palabra soberbia. Dentro de la ABB está muy lejos que se tomen decisiones unipersonales. Lo que pasa que cuando venís a plantear un tema tenés que hablar conmigo, pero las decisiones se debaten. Tenemos un Consejo conformado por clubes grandes, medianos y chicos, y cuando se tiran temas sobre la mesa se arman debates interesantes y yo no participo. Hay un error conceptual de cómo nos manejamos. Desde que soy presidente, las puertas de la ABB están abiertas para todos.

—¿Qué temas te cansan más en el día a día?

—La recurrencia de algunos que no tienen consenso, o la crítica sin una estructura que avale lo que estás diciendo. La conducción lleva a tomar decisiones. Si venís y me advertís voy a estar atento, después, no tengo por qué elegir ese camino. Creo que en la ABB logramos un montón de cosas, la llevamos a un nivel de profesionalismo que no tuvo nunca. Ahora bien, si me preguntás ¿tenés algo más para dar?, te respondo que algo se me va a ocurrir, pero a esta altura ya tengo que hacer un esfuerzo...