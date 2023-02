La frase de Morgan Freeman que empleó Navallo y una sorpresa: analiza dejar de dirigir Primera

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Alejandro Navallo contó que la frase del actor Morgan Freeman “le pareció espectacular” y fue la que le transmitió al plantel de Bahiense del Norte, en el regreso a los entrenamientos, de cara al reinicio del torneo de Primera, el próximo 2 de marzo.

“Volvimos bien, con la baja de Alejo (Blanco, se fue a Villa Mitre), un chico que nos estaba dando soluciones. Y se sumó Agustín Pena, a quien conozco de chiquito y siempre jugó bien en 9 de Julio; me parece sólido, que puede darnos buena defensa, gol de afuera, seriedad y personalidad, en un equipo con muchos chicos. Veremos –agregó- cómo está Leo (La Bella), que viene superando un tema personal y algunas lesiones que no le permiten desarrollar una buena pretemporada”.

—¿Estás más preocupado por evitar los cuatro de abajo o por ingresar entre los ocho, lo mismo, con dos miradas diferentes?

—Siempre soy realista. El torneo te pone donde tenés que estar. Si en este momento compartimos el séptimo puesto con Olimpo, es porque fuimos muy irregulares, con partidos muy buenos, otros que perdimos por errores propios y tres o cuatro en los que fuimos muy malos. Estoy contento porque salimos campeones de U17 y U19 y varios chicos tuvieron su premio jugando en Primera. Ya están afianzados (Augusto) Lamonega, Seba Luengo, suma minutos Julián Lambertuchi, Pedro Santiago tiene 20 años... En ese sentido cumplimos con la idea de Bahiense. Pero no estoy contento, para nada, con el rendimiento.

—¿No considerás que una cosa va de la mano con otra, es decir, jugadores jóvenes, que intercambian buenas y malas noches?

—En los últimos años se fueron 10 jugadores de Bahiense: (Juan Pablo) Morán, Eddie Roberson, Esteban Silva, (Andrés) Barbero, (Manuel) Peyronett, (Martín), Fagotti, (Federico) Repetti, Manu Fernández, Pedro Rossi, por eso tuvimos que mechar a cadetes y juveniles con muy poco roce.

—Y como que, en algunos casos, adelantaron los tiempos.

—Claro. Los chicos estuvieron a la altura, pero no dejan de ser chicos. Entonces, la realidad es que estamos en el lote del sexto al décimo. Por eso, respondiendo tu pregunta, estoy ocupado en tratar de no caer en los cuatro de abajo, porque sería una serie difícil para Bahiense, ya que se trataría de algo nuevo para Bahiense, para los chicos y para mí.

—¿Cómo manejás la exigencia con los más jóvenes, en cuanto a resultados?

—En los últimos años estoy mucho más tranquilo, sosegado, dándole mucha confianza a los chicos, porque sé que se aceleró el proceso, y soy consciente de que estos chicos nos dieron muchas satisfacciones en divisiones menores, que se están afianzando, que pueden tener partidos malos pero, en general, cumplen con las expectativas. Tiene que levantar más el jugador mayor de Bahiense, en todos los aspectos, para acompañar a los chicos. Defensivamente vimos lo mejor de nosotros, tenemos que mejorar los porcentajes de tiros, fundamentalmente de libres, que puede ser por una cuestión de concentración.

—Empezaste la temporada 29 en Bahiense y seguramente no tenés la misma energía. ¿Cuánto hay por delante de Navallo a pleno dirigiendo Primera?

—Creo que serán un par de años más al frente de un equipo de Primera. Después, me gustaría estar más como coordinador, siempre en la cancha, bajando una línea de trabajo; en la parte individual haciendo un seguimiento de los chicos y hasta con categorías como U13 y U15 que hoy no manejo tanto. Me gusta también el femenino, estoy con un grupo de chicas que avanzan mucho, y seguir con las clínicas y los campus. La parte competitiva la disfruté, puse todo, pero ya no es lo mismo. No estoy con el ojo de tigre que siempre me caracterizó. Lo atribuyo a que lo di todo durante 30 años. Es hora de buscar otras motivaciones, dentro de mi pasión.

—¿Ya lo hablaste con la dirigencia?

—No formalmente, más que nada fueron en charlas informales. Aunque hay mensajes que son claros, como que me cuesta empezar a entrenar más tarde cuando me cambian los horarios o ya me fastidian los cambios de programación...

—Te estás poniendo grande, je.

—Y... sí. Son 60 años. Llegué a los 31 a Bahiense. Ya no tengo la energía y pasión como antes. Disfruto de otras cosas, inclusive de formar y que otros trabajen en la parte competitiva.

