El DT Ariel Ugolini tiene una idea fija con Estudiantes

A Estudiantes hoy le cierran los números, en el más-menos en cuanto resultados, comparando lo que puso en cancha este torneo de Primera y el anterior: se ubica tercero, con un plantel algo más disminuido.

El plantel retomó los entrenamientos hace una semana, de cara a la reanudación, el jueves 2 de marzo.

Su técnico, Ariel Ugolini, tras la primera experiencia que le dejó el torneo anterior en cuanto a calendario y tiempo de trabajo, implementó un cambio: “Este año –contó- no hicimos como el pasado, que seguimos entrenando hasta Navidad”.

—¿Por qué no?

—Por lesiones y porque entrenar dos o tres veces por semana no se justificaba. Era preferible empezar un poco antes y también porque nos permitía recuperar jugadores que, gran parte de la primera mitad de año, los tuvimos lesionados.

—¿Están en la posición que presumías?

—Nosotros siempre fuimos positivos. Con el envión de los playoffs del año pasado, consideraba que podíamos estar de mitad de tabla para arriba. Creo que tuvimos un inicio muy bueno, pero sufrimos muchos problemas de lesiones al principio, con cinco mayores, poca rotación y chicos con inexperiencia, más allá de que se la bancaron. Pienso que podemos estar un poquito más arriba. Hay equipos difíciles y hoy lo demuestra San Lorenzo, que viene de Segunda y está segundo, lo cual es un mérito enorme; entonces, por qué el resto vamos a quitarnos méritos. La verdad que aspiramos a estar más arriba.

—¿En estos últimos torneos no hubo un rival invencible? ¿Todos se animan a un poco más?

—Creo que está muy parejo desde el segundo o tercer lugar para abajo. Napostá, y Liniers cuando se ponga mejor, van a estar un paso adelante, pero tampoco son equipos a los que no se les pueda ganar. Sí es un torneo que cualquier puede ganar. Todos los equipos aspiran a esquivarle a los cuatro de abajo para después estar más tranquilos y pelear por un escalón más arriba para los playoffs.

—¿La idea de ustedes es terminar, como mínimo, en el mismo lugar que el torneo pasado?

—Nuestra meta siempre es tratar de ganar el campeonato, pero debemos ser conscientes de que sufrimos la baja de cuatro o cinco jugadores y no pudimos reforzar, al contrario; sin embargo, igual nos potenciamos y ahora estamos terceros.

—¿No haberse reforzado los hace más conformistas?

—No, nuestra idea siempre es salir campeones. Después, el rival puede jugar mejor, aparecen las lesiones y demás. Pensamos en jugarle de igual a igual a cualquiera, a veces se puede y otras no. Y no nos reforzamos porque buscábamos un jugador puntual, y no se justificaba sumar a alguien igual o menos de lo que teníamos.

—¿Haber mantenido la columna vertebral les permite seguir luchando arriba?

—Es fundamental, porque al llevar un tiempo de trabajo hay un conocimiento de los jugadores al técnico y viceversa. No es lo mismo cuando armás un equipo nuevo.

—¿Puede cambiar algo en esta reanudación?

—En nuestro caso, ojalá sea para mejor. Sí pasa que algunos equipos llegan a fin de año a tope y ahí se para el torneo, otros que vuelven muy bien y pegan el salto. Hoy ganás dos partidos y te vas para arriba. Es un torneo parejito.

—¿Ustedes, si bien están terceros, miran lo que pasa abajo?

—Sí, ¿quién no lo mira? Uno siempre está pensando en ganar un partido más, primero, para esquivarle a eso y después, como leí que dijo Fabricio (Piccinini) “la verdad está en los playoffs”. Uno puede venir muy mal y te voltea. Si bien el equipo que tiene mejor material, a la larga, generalmente, termina dominando.

—Mencionaste dos veces la palabra campeón: ¿Es auto convencimiento o frase armada?

—Yo estoy convencido de que si querés lograr algo tenés que pensarlo. Nosotros entrenamos para eso, después se puede dar o no. Hoy no hay muchos jugadores grandes en Bahía, entonces, el que tenga los más grandotes siempre contará con una chance más.

—¿Con unos centímetros más en el plantel te le animarías a cualquiera?

—Por supuesto, hoy ya nos le animamos a cualquiera, aunque con unos centímetros más tendríamos mayores chances.