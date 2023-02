El desafío de Olimpo: “Podemos estar entre los cuatro de arriba”

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Un volver a empezar significará este reinicio para Olimpo en el torneo local. Ya despojado de la Liga Federal, a la que ascendieron en la cancha, el aurinegro se focalizará únicamente en lo que resta del certamen de Primera, el cual afrontaron paralelamente al Prefederal, significando todo un desafío.

El técnico Juan Cruz Santini, ya de regreso del receso, evaluó lo que pasó y lo que viene a partir del 2 de marzo.

—¿Cómo reiniciaron los trabajos?

—Prácticamente es una pretemporada, después de haber estado parados dos meses. Y nosotros, con la sorpresa que perdimos a Gómez Lepez (Racing de Olavarría), un refuerzo importante para nuestra estructura. Ahora, a tratar de reacomodar las fichas. La intención es sumar un interno para volver a (Kevin) Zambrano a su posición original, porque ahora está con un poco más de ritmo. A principio no lo hacía jugar en el perímetro porque estaba falto de ritmo y velocidad.

—¿No te imaginabas que podía emigrar algún jugador después que decidió el club no participar en la Liga Federal?

—Me imaginaba que algunos jugadores podrían ser llamados, pero antes de venir a Olimpo había tenido ofertas para irse de la ciudad y no las había aceptado por tema de estudio. Me sorprendió por lo que habíamos hablado antes y porque fue, de un día para otro, sobre el reinicio de los entrenamientos. Tal vez, si lo hubiésemos sabido terminado el año, teníamos más tiempo para acomodarnos. Es así, y no nos pasó solo a nosotros. Y nos va a seguir pasando en Bahía, viendo cómo viene el panorama, si nuestros jugadores no tienen posibilidades de probar en otro nivel.

—Bahía seguirá siendo siempre una muy buena plataforma, para después dar el salto.

—Claro, entonces, ese fue el motivo por el que pretendíamos jugar el Federal. Después, por otras cuestiones no pudimos participar.

—Si bien presumían la decisión de la dirigencia, ¿cómo les afectó una vez concretada?

—La verdad que era sabido que si el fútbol no ascendía (del Federal A a la B Nacional) sería muy difícil jugarlo. Y fue, tal vez, un poco desmotivante para los jugadores, por la mayoría nunca participó en este tipo de torneos.

—Durante la participación en las dos competencias imagino que era una herramienta que te ayudaba como técnico para empujar el equipo. ¿Tuviste que resetear la cabeza para tenerlos “vivos” jugando únicamente el torneo local?

—No, porque en principio el foco estaba puesto en el Prefederal y eso nos llevó a sufrir varias derrotas en el torneo local y algunas lesiones, pero está claro que en las siete fechas que quedan reacomodarnos para los playoffs y pelear el torneo. Está todo muy parejo, más allá que hay dos equipos que exceden un poco la media.

—¿Para qué considerás que están? ¿Ahora puede cambiar el panorama poniendo toda la energía en el local?

—Creo que el equipo está convencido de que podemos estar mucho más arriba. Por momentos mostramos un juego interesante, contra equipos de punta, y si focalizamos toda la energía ahí, creo que podemos estar entre los cuatro de arriba.

—¿Ese es el objetivo?

—Sí, con siete partidos y en una tabla muy pareja, aspiramos a estar entre los cuatro primeros, más allá que, además de nuestra performance, tienen que darse algunos resultados.

