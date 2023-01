El "no" a la Liga Federal: "Olimpo es fútbol dependiente"

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer los 102 equipos participantes de la Liga Federal que comenzará el 28 del corriente, repartidos en ocho conferencias, entre los que, lamentablemente, no figura Olimpo, uno de los ascendidos.

El aurinegro se ganó un lugar y tendría que ser parte de la conferencia Sudeste, la que actualmente conforman Racing y Estudiantes (Olavarría) Unión y Kimberley (Mar del Plata), Independiente (Tandil), Estudiantes y Atenas (La Plata), Independiente y Ferro (General Pico), All Boys (Santa Rosa) y General Villegas (La Pampa).

"La verdad que nuestra intención inicial era participar", aseguró Gerardo Simil, secretario deportivo de la institución.

"Cuando presupuestamos, teníamos que juntar entre seis millones y medio o siete para jugar el Federal y no llegábamos", aseguró.

La dirigencia decidió la inscripción en el certamen Prefederal con el objetivo de darle al plantel una competencia superior a la local, aunque se vio sorprendida por el rápido ascenso -ayudó el escaso nivel general del torneo-, por lo que se aceleraron los tiempos previstos.

"Intentamos buscar por todos los medios conseguir sponsors, pero no pudimos. De todas formas -agregó Simil- quedamos muy conformes por el torneo que hicimos. Fue una pena no haber podido participar. Tal vez, más adelante podemos volver a intentarlo. Seguiremos participando del torneo local, que es muy competitivo y tenemos equipo para pelear arriba".

Uno de los aspectos que afectó indirectamente a la dirigencia fue no haber ascendido en el torneo Federal A de fútbol.

"La realidad es que Olimpo es fútbol dependiente, entonces, si le va bien al fútbol se abren mayores posibilidades desde lo económico. Inclusive, en el vóley, por ejemplo, también tenemos muchísimo nivel y tampoco podemos participar de la Liga", se lamentó Simil.

En el grupo que debía integrar Olimpo habrá 11 participantes que jugarán ida y vuelta (total de 20 partidos cada uno).

El último terminará su participación en el torneo, mientras que quienes finalicen entre el 7° y 10° lugar, jugarán un play-in de un partido con ventaja de cancha al mejor ubicado (7° vs. 10° y 8° vs. 9°). Los dos ganadores ingresarán a playoffs junto a los seis mejores y se enfrentarán según sus posiciones en fase regular (1° vs. ganador del play-in, 2° vs. ganador del play-in, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°).

Serán series al mejor de tres juegos, con formato de 1-2 y ventaja de localía para el mejor posicionado. Los cuatro mejores accederán a la etapa de playoffs inter conferencias.

El resto

Así quedaron conformadas las restantes siete conferencias, de las cuales tres tienen tres subdivisiones:

Sur: Zorros (San Martín de Los Andes), Centro Español (Plottier), Deportivo Roca, Independiente y Pacífico (Neuquén), Perfora, Biguá y Petrolero (Plaza Huincul), Unión (Río Colorado), Racing (Trelew), Guillermo Brown y Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn).



Metropolitana, Zona 1: Independiente, River, Estudiantil Porteño, Gimnasia de Ituzaingó, Midland, Hebraica, Villa Mitre, Racing, Ateneo Popular Versalles y Pedro Echagüe. Zona 2: El Talar, Sportivo Pilar, Presidente Derqui, Sportivo Escobar, All Boys, Institución Sarmiento, Claridad, Pinocho, Caza y Pesca y Náutico Hacoaj.



Litoral, Zona 1: Provincial, Sportmen Unidos, El Tala CAOVA (Rosario), Almagro (Esperanza), Santa Paula (Gálvez), Sionista, Olimpia y Paracao (Paraná).

Litoral, Zona 2 (Entre Ríos): San José, Bancario de Gualeguay, Atlético Tala, Central Entrerriano, Neptunia y Racing (Gualeguaychú) y Ferrocarril (Concordia).



Centro, Zona 1: Sport Club Cañadense, Centenario y Olimpia (Venado Tuerto), Atlético Trebolense, Atlético San Martín (Marcos Juárez), Regatas, Belgrano y Somisa (San Nicolás). Zona 2 (Córdoba): Asociación el Ceibo, Bochas Sport Club, Club Almafuerte Las Varillas, Sportivo Suardi, Club Atlético y Biblioteca Bell, Alberdi de Villa Mercedes y Asociación Deportivo 9 de Julio.



Cuyo: Amancay, Olimpia BBC, Facundo, Riojano y Rioja Juniors (La Rioja) y Red Star, Hindú (Catamarca), .



NOA: Jujuy Básquet, Talleres de Tafí Viejo, Avellaneda Central, Belgrano, San Martín y Asociación Mitre, Alberdi y Nicolás Avellaneda (Tucumán), Belgrano y Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) y Olímpico (La Banda).



NEA: Hindú Club y Regatas (Resistencia), Cultural de Santa Sylvina, Bartolomé Mitre y Tokio (Posadas), Estudiantes y Sarmiento (Formosa), Básquetbol Córdoba (Corrientes), San Martín de Curuzú Cuatiá y Atlético El Tala (Corrientes).