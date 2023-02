Loffredo no se rinde con Sportivo, a pesar del desencanto y el puesto

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

La posición más incómoda ocupa Sportivo Bahiense en el torneo de Primera del básquetbol local, que reanudará el 2 marzo.

Por si fuera poco el último lugar, con récord de 1-14, el flamante ascendido perdió el mejor jugador que había incorporado.

“La verdad que estamos entrenando bien. Pudimos incorporar a Rodrigo Blanco y con la vuelta de Julián Gutt, que no jugó la primera parte porque estaba lesionado, acomodamos un poco la media cancha, pero se nos cayó Augusto Meneses, que se fue a Paraguay a trabajar como entrenador. Así que se nos resintió el juego interior y estamos a la búsqueda de algún interno”, contó el entrenador Miguel Loffredo.

El torneo ya comenzó complicado para Sportivo y no pudo disimularlo a lo largo de las 15 fechas.

"De movida no estaba la columna vertebral del ascenso: Fausto Depaoli se fue a jugar a otro nivel con Villa Mitre, sumado a las deserciones de Cristian y Emanuel (Miguel) por motivos laborales y de estudio, de hecho volvimos a llamar para ver si podían darnos una mano por lo que resta del torneo y los dos están con la misma problemática. A ninguno pudimos reemplazar", admitió el Colo.

Intentos no faltaron, y sorpresas tampoco en calle Alvarado.

"Fuimos a buscar jugadores, con representante en el torneo local, ya los teníamos cerrados, y de repente aparecieron publicaciones en Instagram que habían fichado para otros clubes; también, otros que nos dijeron que sí y por medio de 'La Nueva' nos enteramos que arreglaron en otros equipos, inclusive, un jugador el mismo día había cerrado con tres clubes y terminó jugando Federal. Por eso, es todo muy complicado", criticó Loffredo.

Según su opinión, el formato de torneo no favorece a la conformación de los equipos.

"El calendario, al coincidir con el Prefederal y Federal, hace que se reduzcan las opciones de jugadores, por lo tanto nuestros chicos optan por irse. A la vez, las complicaciones que genera el propio torneo, cuando un jugador está estudiando una carrera, le cambian los horarios de cursada y no puede seguir jugando. Hay muchas situaciones que nos complicaron bastante para poder reforzar el equipo", enumeró.

—Generalmente la primera temporada después de ascender es de disfrute. ¿Ustedes la están padeciendo?

—Lo hablaba con Claudio Queti (DT de San Lorenzo) durante las finales del torneo de Segunda y coincidíamos que si manteníamos los equipos podíamos estar de mitad de tabla para arriba. Y bueno, San Lorenzo lo está demostrando. La primera parte la disfrutamos porque estábamos cerca y varios partidos los peleamos, inclusive algunos tuvimos chance de ganarlos, pero a medida que pasa el tiempo y no ganás se torna una situación incómoda. Terminamos el año bastante golpeados. Pero ahora dimos vuelta la página y con los jugadores que nos quedan intentaremos dejar a Sportivo en Primera. Tenemos claro que es casi imposible terminar entre los ocho, por lo que tendremos que hacernos fuertes en los cruces del cuadrangular permanencia o en el repechaje.

—Cuando se gana generalmente el cuerpo técnico está rodeado. ¿En la situación que atraviesan te sentís acompañado o quedaste un tanto solo?

—La confianza de los dirigentes está. Realmente la presión es nuestra, pero me gustaría estar un poco más acompañado, lo cual no quiere decir que nos hayan dejado solos. Sí nos faltaría charlar más con los dirigentes y buscar alternativas. En ese aspecto me gustaría estar más acompañado. Ellos confían mucho en mí y me dejaron que busque soluciones en cuanto a sumar jugadores, pero nada que reprochar.

—Con todo el esfuerzo que hicieron para intentar volver, ¿genera dolor la posibilidad de permanecer que hoy se les está escapando?

—Es duro, pero tanto el cuerpo técnico como los jugadores estamos haciendo todo lo posible para poder dejar a Sportivo en Primera. De todas maneras, hay situaciones que son inmanejables, como el pensamiento de los jugadores, los representantes, los demás equipos que habían llamado a jugadores nuestros antes de que termine el torneo de Segunda... Salimos campeones un martes y el jueves estaba sentado charlando con los dirigentes porque sabía que se me escapaban jugadores. Ni siquiera pude disfrutar del ascenso. Y no estoy exagerando ni un poquito.

—Todo esto, ¿te parece que es parte del precio que se paga por no estar entre los de arriba?

—Creo que sí. En esto no hay que ponerse el casete: acá hay equipos poderosos, atractivos y después está el resto. Por ahí el jugador elije y al ver que Sportivo se desarmaba, a la hora de decidir fue donde iba a sufrir menos.

—¿Con qué afrontan este último tramo?

—Enterarnos con tiempo de la baja de Augusto nos permitió planificar y ver cómo reestructuramos el equipo, haciéndolo más vertiginoso, de más de defensa zonal, de cambios defensivos; usaremos a Ulises Montes, un jugador de mucha proyección. Cambiaremos un poco nuestra forma de jugar y creo que la llegada de Rodrigo Blanco en la posición de uno nos va a dar más velocidad, gol y frescura, complemento perfecto para lo que puede darnos Joaquín (Tuero). La idea es ser positivos, no caernos y cambiar totalmente la forma de jugar.

—¿Haber ganado un solo partido te obliga a recordarles a los jugadores todos los días que no se acostumbren a eso?

—Lo que tiene este equipo que no es conformista. Nos íbamos enojados ante cada derrota y tratamos de buscarle la vuelta; vamos con más ganas de entrenar, eso es lo que me genera esperanza. A pesar de que no terminamos bien en diciembre, este equipo siempre quiere más.

Un jugador, seis técnicos y el presidente de la ABB

* El regreso de Mariano Castets: "Me sorprendió el llamado"

* Piccinini: "El equipo no estuvo sano en la competencia"

* El DT Ariel Ugolini tiene una idea fija con Estudiantes

* El desafío de Santini y Olimpo: "Podemos estar entre los cuatro de arriba"

* La frase de Morgan Freeman que empleó Navallo y una sorpresa: analiza dejar de dirigir Primera

* Luciano Deminicis y la presión en Estrella por sentir la camiseta

* Aleksoski asumió que Napostá se armó para ser finalista y contó en qué cambió como DT

* Marcelo Pallotti: "Mientras la pasión supere a la razón, no vamos a crecer"