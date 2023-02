El regreso de Mariano Castets: "Me sorprendió el llamado"

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Liniers comenzó los trabajos de cara a lo que resta del torneo de Primera del básquetbol local con un potencial refuerzo: Mariano Castets.

Catete lleva cuatro años sin jugar.

“Me llamó Mauricio (Vago, el DT) para consultarme si tenía ganas y le fui sincero: 'Hace cuatro años que no juego'”, contó.

Catete junto a Mauricio Vago.

Su última participación oficial fue en 2018, con Estudiantes en el torneo local.

“Durante este tiempo ni siquiera fui a jugar con amigos -aseguró-. Me mantuve haciendo sólo crossfit”.

Con la camiseta de Estudiantes.

—¿Estás entusiasmado?

—Le dije a Mauricio que quiero jugar el torneo, pero tengo que ponerme bien. Si a ellos les sirve, jugaré, si no me siento bien, agradeceré y daré un paso al costado.

—¿Te sorprendió el llamado?

—La verdad que me sorprendió el llamado. Le dije que tenía ganas. Hace cuatro años que no sé nada de nada del torneo. Pero es un lindo desafío, cerca de cumplir 40 años (el 25 de mayo). Es deporte y no hay nada más lindo que jugar al básquet.

—¿Extrañabas?

—En realidad extrañaba otras cosas, pero estoy compartiendo mucho en familia, devolviendo todo el tiempo que no le dediqué. Si bien me habían dicho de jugar en otras oportunidades, yo no quería saber más nada, porque si querés hacerlo bien hay que comprometerse. El torneo de Primera es exigente, todos se cuidan, entrenan y si uno se compromete es para hacer las cosas bien. Para despuntar el vicio iría a jugar con amigos.

¿Pasará? Castets, ante Villa Mitre, en 2018.

—¿Puede ayudarte a la decisión que restan siete fechas y después ya llegan los playoffs?

—Voy a seguir entrenando para ver si me pongo a tono. Por ahora me sentí bien, más allá que me falta básquet y no tengo los 35 años como la última vez que jugué, por lo que al día siguiente a entrenar se hace complicado.

Atacando al juvenil Gattari.

—Y Liniers es el bicampeón, lo cual genera otro desafío y responsabilidad.

—Sí, me comentó Mauricio que estaban terceros. Es un desafío, con buenos jugadores y muy buen cuerpo técnico. También pensé este regreso por el lado de mis hijas, porque la más chica no tiene ni idea que yo jugaba al básquet. Y, a la vez, me traje a vivir a mi viejo a Bahía, porque se había quedado solo en Buenos Aires, entonces son lindas excusas para volver. Todo esto, sumado a que mi señora me apoya.

Si bien aún no lo decidió, todo indica que Mariano Castets sumará otra camiseta a su rica trayectoria como jugador. En Liniers, agradecidos...

