Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Cuando San Lorenzo estaba a punto de retornar a Primera, en la intimidad dirigencial y cuerpo técnico se conformaban con volver y quedarse. Restan siete fechas para el final de la fase regular y el naranja está ¡segundo!.

“Hubo parte de sorpresa porque veníamos de Segunda. Ahora que todo se enfrió, se calmó y se acomodó, ya no somos sorpresa y tenemos los puntos en el bolsillo. Todos quieren pelear arriba y no caer abajo. En ese contexto, si ganamos dos partidos más nos aseguramos seguir en Primera”, analizó el entrenador Claudio Queti.

—¿Le sirvió el receso para asumir el lugar que ocupan?

—Y... Miramos las posiciones y estamos ahí. Lo que sí, de haber seguido jugando manteníamos el envión. Ahora, para los siete partidos que faltan, volvemos a tener el mismo desafío que en el inicio: ganar más de lo que perdamos. Si lo conseguimos, tenemos chances de mantenernos en los cuatro primeros lugares.

—¿Qué tuvieron para estar segundos en la tabla?

—Creo que tuvimos un poco de sorpresa y hemos sido inteligentes al momento de jugar, implementando variantes defensivas según los rivales. La teoría siempre es sencilla, lo difícil es poder llevarla a la práctica, y en eso los jugadores fueron responsables. Ofensivamente, tenemos gol en distintas posiciones que pudimos desarrollar.

A la base que los trajo hasta acá, ahora le sumaron a Martín Ríos Lodoli y Nahuel Diez.

Queti detalló el rendimiento individual de varios de los que estaban.

“Franco Ferrari y Alejo Agulló ratificaron lo que venían haciendo en Segunda. Esteban (Benedetti) y Lucho (Fortelli) han jugado en Primera y saben anotar; Franco Elichiri venía sin jugar durante un año y está suelto y aportando gol; Alan García tuvo buenos partidos y Joaquín Coria es un lindo proyecto para el club, nunca había jugado en Primera y está cumpliendo”, enumeró Queti.

—¿Notás que son el equipo al que le apuntan todos los que pretenden meterse ahí arriba?

—Sí y es lo que leí en las notas que fueron saliendo. Liniers y Napostá están un pasito arriba, nosotros somos el otro al que le apuntan todos. Nuestro desafío es poder ratificar que, más allá de haber sorprendido, podemos permanecer. Las oportunidades están, lo más difícil es aprovecharlas y, después, darle continuidad. Es el principal desafío y argumento desde lo motivacional.

—¿Por todo esto, tuviste que trabajar menos para mantener al equipo metido?

—Cuando ascendimos recuerdo que Alejo Agulló dijo en una nota que fuimos de menor a mayor en todo el año y no sabía si habíamos llegado a nuestro techo. Ojalá que sigamos teniendo margen para empujar un poco más hacia arriba. El jugador entendió que es un buen desafío y solo quiere tratar de mejorar. Es más, de mi parte no he sido tan exigente y capaz que eso ayudó. Conjugamos entrenar bien con, de mi parte, hinchar (sic) menos al jugador.

—A los equipos que ascienden a veces se les hace largo el torneo, se relajan por ganar medianamente fácil y demás. ¿Ustedes, al tener un plantel largo, pudieron mantener la intensidad de entrenamientos durante el año y ya en Primera no sintieron el cambio en el día a día?

—Es parte de la forma en la que trabajo. Generalmente, trato de tener equipos largos. Entiendo que cuando se juega intenso pueden disimularse algunas carencias, pero si tenés seis jugadores no podés desarrollarlo.

—La tabla los encuentra segundos. ¿Para qué están?

—Siempre hablamos de tratar de ganar más de lo que se pierde, así podemos estar de mitad de tabla para arriba. Viendo lo que hicimos y cómo está el torneo, cualquiera puede ganarle a cualquiera; ahora, dejame soñar con el segundo lugar y si mantenemos la teoría de ganar más de lo que perdemos, podemos pelear el campeonato.

—¿Necesitan creérsela estos jugadores o ya naturalizaron esto de faltarle el respeto, entre comillas, a los rivales de Primera?

—El jugador de San Lorenzo hoy sabe que es competitivo y sale decidido a ganar en cualquier cancha, cuando antes iba a ver qué pasaba.

El 2 de marzo, en el regreso del torneo, San Lorenzo recibirá con los brazos abiertos nada menos que al puntero Napostá. Un lindo desafío, por cierto, para ratificar lo hecho hasta ahora por el equipo de Claudio Queti. Si gana, ¿se podrá decir que es sorpresa o ya no...?

Un jugador, ocho técnicos y el presidente de la ABB

* El regreso de Mariano Castets: "Me sorprendió el llamado"

* Piccinini: "El equipo no estuvo sano en la competencia"

* El DT Ariel Ugolini tiene una idea fija con Estudiantes

* El desafío de Santini y Olimpo: "Podemos estar entre los cuatro de arriba"

* La frase de Morgan Freeman que empleó Navallo y una sorpresa: analiza dejar de dirigir Primera

* Luciano Deminicis y la presión en Estrella por sentir la camiseta

* Aleksoski asumió que Napostá se armó para ser finalista y contó en qué cambió como DT

* Loffredo no se rinde con Sportivo, a pesar del descanto y el puesto

* Polla y Alem: "Nuestro mejor refuerzo es el crecimiento de los juveniles"

* Marcelo Pallotti: "Mientras la pasión supere a la razón, no vamos a crecer"