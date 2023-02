Mauricio Vago tiene el tres y quiere el dos con Liniers

Fernando Rodríguez Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Liniers juega con la tranquilidad de ser el bicampeón de Primera y de haber mantenido prácticamente el mismo equipo. Ahora se le suma Mariano Castets, se ubican terceros después de un flojo comienzo y aspiran a terminar segundos.

El técnico, Mauricio Vago explicó de qué manera se trabaja y su relación con un plantel acostumbrado a ganar, grande de edad y corto en cantidad.

—¿En qué te da más derecho como entrenador haber ganado dos títulos?

—No sé si salir campeón te da más derecho, sí uno gana en confianza, a la hora de plantear una estrategia, hacer cambios o tomar decisiones.

—¿A la vez el jugador te mira de otra manera?

—Yo creo que el jugador te mira de buena manera cuando ve que trabajás en la semana, sos responsable y tenés criterio a la hora de tomar decisiones, en cambio, si actuás de otra manera, te pueden perder el respeto y no confiar en vos, a pesar de tener algún campeonato. Me parece que el trabajo semanal, no mentir y mantener la palabra te hace ganar el respeto y, a la hora de jugar, los jugadores te lo demuestran con actos.

—¿Tener un equipo corto te beneficia para tener a todos los jugadores conformes?

—El jugador mayor, en cierta manera, sabe que en algún momento tiene que volver a la cancha. La temporada pasada eso nos permitió que el jugador ganara mucho en confianza. Puede perjudicar en que hoy el básquet es muy dinámico y el que juega muchos minutos llega cansado al final. Nosotros en Liniers aspiramos a llegar con plantel sano a instancias decisivas, porque necesitamos tener a todos al cien por ciento.

—Bueno, ahora con Castets se alarga un poco el plantel.

—Creo que la llegada de Mariano nos servirá para ocupar el lugar del chico (Juan) Fuentes, que jugaba entre siete y diez minutos por partido.

—¿Por qué dejó?

—Dejó de jugar por problemas de horario con la Universidad, no le había ido bien y quería dedicarse más. No sabe si va a volver y de hacerlo, si sería en Liniers. Perdimos otros dos jugadores: Valentín Bautista que se fue a estudiar a Buenos Aires, probó en Obras y quedó para juveniles y el torneo local; también, Mateo Kuglar que se fue a Alem. Tuvimos que buscar algo para mejorar el plantel y hacer entrenamientos de mayor calidad. Mariano aceptó y está respondiendo de buena manera. Creemos que puede ser muy útil al equipo.

—¿Con dos títulos encima, se va ganando en tranquilidad y por momentos eso lleva a relajarse o minimizar malos momentos durante el torneo?

—Tanto los jugadores como yo no perdimos el hambre de ganar. Después del primer campeonato fue la pandemia, entonces, teníamos el deseo de volver a ganar. Si bien no éramos candidatos y en el último nos costó arrancar, repetimos. Ahora, la ida de Mauro Miérez y llegada de Nico Sánchez llevó un proceso de adaptación. Estamos en el tercer puesto, con el objetivo de volver a jugar una final.

—¿Hoy considerás que Liniers es más candidato por los otros dos títulos que consiguieron o por el presente?

—Todos nos respetan por lo que conseguimos y porque mantuvimos una base muy fuerte de los dos títulos anteriores; saben que somos un equipo corto y grande de edad, salvo el chico (Santiago) Gattari, por eso nos corren y nos buscan. Pero nosotros estamos muy confiados en nuestro juego y en instancias decisivas tuvimos respuestas muy positivas individual y colectivamente.

—¿Notás similitudes con los otros dos torneos en cuanto al rendimiento del equipo?

—Creo que se asemeja más al del segundo campeonato. Empezamos más o menos, en ese momento había que ensamblar a Mauro (Miérez), el equipo fue engranando y al volver del receso el equipo tuvo su mejor básquet. Y este hemos perdido algunos partidos más. Somos conscientes de que debemos ser más sólidos en algunas cuestiones.

—¿Cómo es el trabajo diario con un plantel que tiene dos títulos encima y no es numeroso?

—Tenemos un sistema que nos ha dado mucho resultado, donde opté por no desarrollar entrenamientos muy largos, pero sí muy dinámicos. Y con un plantel de jugadores grandes hacemos muchas situaciones de juego y ellos están conformes y contentos.

—¿El jugador mayor no te pone el freno de mano?

—El equipo, no sé si será una excepción, pero entrena muchísimo. Hay alguno al que puede costarle más que a otro, pero encontré la manera de hacer entrenamientos más cortos y dinámicos, entonces el jugador está metido casi todo el entrenamiento y no tiene tiempo de ponerse de mal humor. Tal vez con un equipo más joven tendría que remarcar algunas cosas, entrar más en detalle. Nosotros hace tres años que trabajamos de esta manera. Lo tenemos bien aceitado.

—¿Esto no te quita dinámica a vos como técnico?

—No, porque siempre tenés que estar buscando situaciones. El juego va cambiando, los rivales te van conociendo; muchos saben a lo que jugamos nosotros, sin embargo, buscamos seguir siendo competitivos y el jugador nota que uno se preocupa por buscar alternativas y sacar lo mejor de cada uno.

—¿Qué otros equipos ves como candidatos?

—Napostá ha sido el más sólido, por eso está primero; San Lorenzo, sin dudas fue la revelación y después hay equipos duros como Estudiantes; Pueyrredón el año pasado fue sorpresa y ahora está tratando de acomodarse, pero no deja de ser peligroso; Villa Mitre puede ser una sorpresa, teniendo en cuenta el equipo que pueden poner en playoffs. Está muy parejo, salvo Sportivo y Bahía Basket, el resto se pueden ganar entre sí.

—¿Terminar terceros te conformaría?

—Napostá veo difícil que se caiga del uno y nosotros estamos a un partido de San Lorenzo y con siete fechas por jugar. Queremos terminar lo más arriba posible y, si se puede en el segundo lugar, bienvenido. Si me preguntás de firmar el tercer puesto, te digo que no es malo, pero apuntamos a tratar de ganar la mayor cantidad de partidos y si podemos terminar segundos, bienvenido.

