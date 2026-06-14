Medidores: Bahía es una de las ciudades más afectadas por el robo de flexibles

Según Ferrer, Bahía está entre las ciudades bonaerenses más afectadas por estos robos.

Tal como ocurrió en 2025 en Bahía, donde se denunciaron decenas de robos de flexibles de medidores de gas, este año la maniobra delictiva sumó nuevos hechos que derivaron en daños materiales, riesgos contra la integridad física de las víctimas y una condena.

Hace pocas semanas una vivienda en Las Heras al 600 se incendió a raíz de la sustracción de dicho caño de cobre (que conecta el medidor con la instalación interna del inmueble) y, paralelamente, la Justicia bahiense condenó, por otro hecho, a un acusado, teniendo en cuenta la "extensión del daño causado" como agravante.

La jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, le impuso a Jonatan Salas (39) la pena de dos meses de prisión de cumplimiento efectivo (modalidad poco habitual para estos casos), después de un juicio abreviado en el que también se analizó la conducta del acusado en relación con otros ilícitos, por los cuales tenía una condena previa.

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A mediados de abril, la Policía había aprehendido a Salas mientras intentaba robar elementos del medidor de un domicilio en Entre Ríos al 800.

Preocupa la continuidad del delito. En abril del año pasado, en apenas una semana, se registraron más de 40 casos.

Y en vinculación con algunos robos en 2025 se arrestó a Javier Claudio Sebastián Espil (19).

Virginia Ferrer, encargada de relaciones institucionales de Camuzzi Gas Pampeana, empresa prestadora del servicio, confirmó que Bahía Blanca es una de las ciudades más afectadas por este accionar delictivo en la provincia de Buenos Aires.

"Desconocemos el motivo por el cual se incrementaron, pero la realidad es que detrás del robo individual de flexibles hay una cadena comercial de chatarra, entonces hay que ir a esa fuente para entender el incremento", dijo Ferrer.

La mayoría de estas sustracciones se produce en el territorio bonaerense y con más frecuencia en algunas localidades específicas como Bahía Blanca, según afirmó la entrevistada.

Este año los robos de flexibles ya suman más de 70 en la ciudad.

"Por eso también decidimos comunicarlo para prevenir a los usuarios que podrían ser afectados y desalentar esta modalidad delictiva", destacó.

"No sé qué valor tiene en el mercado ilegal el cobre de los flexibles que sustraen y después venden como chatarra", agregó.

Con 20 caños para el suministro de gas se obtiene aproximadamente un kilo de cobre.

Emergencia

Esta problemática es una "emergencia y tiene que ser tratada como tal", de acuerdo con el análisis de la informante.

"Cuando recibimos una llamada de este tipo en nuestra línea de emergencias, acudimos de inmediato por tratarse de una situación de peligro porque casi siempre queda venteando gas natural, a raíz de que los ladrones de flexibles no saben manipular los medidores", acotó.

"Conocemos las consecuencias de este accionar y, de hecho, hace aproximadamente un mes se incendió una casa en Las Heras al 600 producto del robo de un flexible. Este hecho nos sirve para recordar que el riesgo es real y concreto", continuó Ferrer.

La "ola de robos" de flexibles se consumó generalmente en horas nocturnas, cuando la oscuridad les permite a los delincuentes "actuar más libremente" y evitar ser atrapados.

Las sustracciones se registraron individualmente en viviendas particulares, como también en inmuebles ubicados en una misma cuadra o sector de Bahía, perjudicando a numerosos vecinos al mismo tiempo.

"Los flexibles de cobre que se utilizan en los medidores no se pueden reemplazar por insumos alternativos, porque toda la operación en la distribución de gas está normada por los entes correspondientes", manifestó Ferrer.

Desde la compañía proveedora del servicio se hace hincapié en que la sustracción de estas piezas constituye "una práctica delictiva que, además de estar penada por la ley, implica un altísimo riesgo para la seguridad de las personas".

Por tal motivo, las autoridades de Camuzzi Gas Pampeana remarcan la necesidad de "denunciar cualquier situación extraña" en relación con los medidores.

Afectados en Las Heras al 600

Damnificados. Como consecuencia del incendio originado en el domicilio de Las Heras al 600, producto del robo del flexible del medidor de gas, dos de sus habitantes inhalaron humo y la propietaria del lugar pudo salir de allí gracias a la ayuda de un vecino, resultando ilesa.

Contacto. Ante la falta de suministro por robo de flexibles o cualquier situación anómala vinculada con la red de gas, comunicarse con las líneas de emergencias 0800-666-0810 / 0810-666-0810.