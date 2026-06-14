Australia dio el golpe y venció a Turquía 2 a 0, por la primer fecha del Grupo D del Mundial 2026.

En el primer tiempo, los europeos dominaron las primeras acciones del partido aunque sin tanta profundidad.

Después de su primer ataque a fondo, la respuesta de los oceánicos llegó con una corrida a toda velocidad de Nestory Irakunda, que pasó a Merih Demiral y definió con clase para poner el 1-0.

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En el cierre de la primera mitad y en el comienzo del segundo tiempo, los otomanos merodearon la igualdad y sus figuras, Arda Güler y Hakan Calhanoglu, probaron de todos lados, pero sin éxito.

Cuando los Soceroos se limitaban a defender con uñas y dientes, Connor Metcalfe sacó un remate desde afuera del área y puso el 2-0 que liquidó el encuentro.

El desarrollo del partido mostró una estadística llamativa: a pesar de tener apenas un 28,2% de posesión frente al 71,8% de los visitantes, el equipo australiano fue quirúrgico. Mientras Turquía remató en 30 ocasiones —con 8 disparos al arco—, la contundencia de Australia, que lanzó 9 tiros totales, terminó definiendo la suerte del marcador en el BC Place Vancouver.

El Grupo D quedó al rojo vivo: en la próxima jornada, Paraguay y Turquía se enfrentarán en un duelo a todo o nada y Australia y Estados Unidos lucharán por la cima de la zona, ya que ambos suman 3 puntos.