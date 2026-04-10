Villa Mitre afronta el partido más difícil de los 35 que disputó hasta el momento

Sepo Ginóbili y sus jugadores saben que no pueden fallar en esta jugada. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Villa Mitre tendrá que salir a jugar con "la cabeza fría y el corazón caliente" este partido definitorio ante Quilmes, sabiendo que una derrota marcará el final de la temporada en Liga Argentina.

El encuentro en el José Martínez, correspondiente a la Reclasificiación, se disputará desde las 21, con arbitraje de Raúl Lorenzo y Martín Pietromónaco.

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El tricolor bahiense perdió 90-57 el primer juego en Mar del Plata, se recuperó y empató la serie (74-71) y como local no pudo repetir, cediendo 77-75 el último miércoles.

Estos dos últimos partidos tuvieron en común la definición, el primero, porque Villa Mitre con triple (con tablero) de Luciano Tambucci cuando expiraba el tiempo enmudeció a los quilmeños, algo similar a lo que sucedió en la antevíspera, cuando Juane De la Fuente -la gran figura- anotó un tiro que parecía poco probable y puso el 77-75 a la visita, restando 2s07/10, y dejando solo margen para un tiro forzado en la reposición de la Villa.

Villa Mitre nuevamente no tendrá a Federico Harina, con un desgarro en el gemelo derecho, perdiendo de esta manera a su tirador natural, una ficha que extraña y mucho.

Sí pudo tener acción Alejo Blanco -ausente en los juegos previos-, lo mismo que Darry Moore, el estadounidense de Quilmes, ambos ya en la rotación.

Así como para Villa Mitre significa toda una prueba de carácter este partido, para Quilmes no será mucho menos sencillo, sabiendo que si bien hay mañana en caso de perder, estaría desperdiciando una primera oportunidad servida.

De ganar la Villa, el quinto irá el lunes, en el Nuevo José Martínez, de Mar del Plata.

Las otras

Esta noche, por la Conferencia Sur también se enfrentan Racing (1)-Gimnasia y Esgrima La Plata (2), El Talar (1)-Pico (2) y Centenario (1)- Deportivo Viedma (2).

Esperan en octavos, Provincial (Rosario), Central Entrerriano (Gualeguaychú), Lanús y La Unión (Colón).

Empataron

En la Conferencia Norte, anoche Estudiantes (Tucumán) venció como local a Salta Basket, por 84 a 71 y quedaron 2-2.

En los tucumanos, Javier Bollo suó 17 puntos (6-14 en t2 y 5-9 en t1), más 11 rebotes, una asistencia y un recupero, en 34m13.

Mientras que Villa San Martín (Chaco) derrotó de local a Jujuy Básquet, 74 a 72 y también forzó un quinto juego.

En el perdedor, Juan Cruz Marini anotó 5 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, en 22m40.

Los dos que ya habían clasificado eran Comunicaciones (Mercedes) y Santa Paula (Gálvez).