La Corte anuló el jury que había absuelto al juez Onildo Sthempelet

La Suprema Corte de Justicia bonaerense anuló el jury al juez bahiense Onildo Stemphelet y el extitular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 2 debería ser juzgado nuevamente.

Stemphelet estaba acusado de incumplir los deberes y realizar actos incompatibles con la dignidad, porque supuestamente vulneró los derechos de una trabajadora sexual con la cual había mantenido un encuentro íntimo previo, en mayo de 2019, en un departamento de Rivadavia 2.200 de nuestra ciudad.

También se le imputó haber ordenado una especie de requisa en el lugar, sin autorización, porque supuestamente había sufrido un robo.

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Sin embargo, el jury no alcanzó los votos para removerlo y en agosto de 2023 fue reincorporado a su cargo, hasta que a fines del año pasado anunció que se acogía al beneficio de la jubilación, aunque esa medida está en trámite y pendiente de aceptación por parte del gobernador Axel Kicillof, con lo cual podría ser sometido a un nuevo debate y eventualmente perder el privilegio.

A partir de un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Procuración, la Corte votó en mayoría (4 votos contra 3) la anulación del jury que lo había asbuelto.

Fallo arbitrario

El fallo, de 18 fojas y al cual tuvo acceso La Nueva., fue firmado por los jueces Daniel Alfredo Carral, Daniel Fernando Soria, Hilda Kohan, Carlos Ángel Natiello, Fenando Luis María Mancini Hebeca, Ricardo Ramón Maidana y Mario Eduardo Kohan.

Soria -en primer término-, Maidana, Mancini y Mario Kohan votaron por la anulación del jury, mientras que Hilda Kohan, Carral y Natielo, lo hicieron en contra.

En los fundamentos, Soria dijo que al menos en el voto a favor de Stemphelet del doctor Agustín Grillo Ciochini en el primer jury, quedó demostrado que "ha tergiversado lo efectivamente declarado por la testigo víctima sobre algunas manifestaciones de relevancia".

Por caso, dijo que omitió referirse a la exhibición por parte del juez de la credencial del magistrado, hecho suficiente como para intimidar a la víctima, a la cual amenazó con "poder enviarla presa", y que permitió el "allanamiento" ilegal.

"Lo que se lleva dicho es suficiente para que pueda descalificarse por arbitrariedad la parcela del pronunciamiento puesto en entredicho. En tanto no aparece lo concluido como una derivación lógica y coherente con las constancias comprobadas del caso", sostuvo Soria en el voto mayoritario.

Quienes votaron en contra de revocar el primer resultado -la minoría- afirmaron que el recurso presentado por la Procuración "es insuficiente para revertir la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios".

El primero, empate

El primer jury había estado integrado por el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctor Sergio Gabriel Torres, como presidente del cuerpo; los conjueces Gabriela Demaría y María Lorena Mandagarán y los conjueces abogados Aníbal Juan Mathis, Pablo Agustín Grillo Ciocchini, Jorge Pablo Martínez, Julián Alberto Oliva y Pedro Arbini Trujillo.

La votación terminó en un empate (4 a 4), pero se necesitaban 6 votos para remover del cargo al juez bahiense.

El jury de enjuiciamiento es un organismo de naturaleza política cuyo accionar se limita a determinar si el juez o funcionario denunciado debe -o no- continuar en el ejercicio de su cargo, verificando si subsiste la 'buena conducta' que la citada Carta Magna local.

Al margen de su desempeño personal, Stemphelet recibió muchos cuestionamientos por fallos controvertidos y de orden "garantista", como otorgar polémicas libertades a presos acusados de delitos graves, medidas que en su mayoría eran revocadas en instancias superiores.