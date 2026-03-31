Evacuados, casas inundadas y puentes cortados: la lluvia causó estragos en la Comarca Serrana

Los 120 milímetros de lluvia que se registraron en las sierras durante el alerta naranja que azotó nuestra región entre la madrugada y la mañana del martes trajeron muchos problemas en algunas localidades de la Comarca Serrana. Entre los inconvenientes generados, se cuentan familias evacuadas, casas con un metro y medio de agua en su interior, animales muertos, puentes que quedaron en dudoso estado y calles inundadas por doquier.

Los sitios más complicados fueron las localidades de Sierra de la Ventana y Saldungaray, donde la cantidad de agua acumulada obligó a la rápida intervención de personal de Defensa Civil. En algunas calles y puentes de ruta, el tránsito debió cerrarse debido al paso del agua, que se llevaba todo por delante. Sin ir más lejos, las imágenes del club de golf con líquido corriendo en su interior en la primera de estas localidades dan un claro panorama de lo ocurrido.

En Villa Ventana ocurrió algo similar, con las aguas del arroyo Belisario desbordando el cauce y pasando por encima de la calle de ingreso.

La situación, impensada, obligó al rápido movimiento de las autoridades para asistir a las familias complicadas, solucionar el paso vehicular y, a medida que las aguas se vayan retirando, llevar a cabo un control de daños.

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"Cuando nos enteramos de la situación, salimos de Tornquist y el arroyo Belisario ya venía muy cargado. Si bien no hubo daños en viviendas de Villa Ventana, el puente de acceso quedó cortado", explicó la jefa comunal de Tornquist, Estefanía Bordoni.

En comunicación con La Nueva. desde Saldungaray, en plena zona afectada, la funcionaria explicó que en esa población la situación se tornó compleja en el sector cercano al cementerio, una zona históricamente inundable. Allí, el municipio debió intervenir con maquinaria pesada: "Tuvimos que esperar que baje el agua para entrar con una retropala excavadora de oruga y realizar un zanjón en un campo privado, con el permiso del propietario, para que el agua comenzara a drenar", detalló.

Además, recordó que el impacto del agua fue tal que llegó al interior de los hogares. "Hubo casas con agua hasta la mitad de la vivienda, aproximadamente un metro y medio. En Saldungaray hay cuatro familias evacuadas que serán derivadas a un complejo de cabañas para pasar la noche", informó. En Sierra de la Ventana se vivió una situación similar, sobre todo en las viviendas ubicadas sobre la margen del arroyo Sauce Grande, aunque algunas familias prefirieron permanecer en sus hogares por temor a robos.

En todos los casos, el municipio y personal de bomberos trabajan en la asistencia con colchones y otros elementos básicos para reponer lo perdido por el agua. Además, aquellos que hoy no quieren permanecer en sus casas tienen la posibilidad de reacomodarse en un complejo de cabañas.

Infraestructura y seguridad vial

Uno de los puntos de mayor preocupación es el estado de los puentes, ya que el agua corría con extrema fuerza arrastrando incluso animales muertos y maleza, y se llevó también los guardarraíles en varios sectores.

"Vialidad trabajará para reponer estos elementos y estamos evaluando el daño estructural de los puentes, especialmente el que une Sierra con Saldungaray y el que se encuentra en el acceso a Villa Ventana, aunque por el momento están habilitados bajo supervisión técnica", aclaró.

Finalmente, Bordoni confirmó que mantiene comunicación constante con Defensa Civil de la Provincia y con el ministro Carlos Bianco, quienes pusieron todos los recursos a disposición, aunque aclaró que por el momento el municipio está gestionando la emergencia con recursos propios.