Qué pasará con el agua que llovió en las sierras y cómo afectará a Bahía Blanca

Las intensas lluvias que se dieron durante la madrugada y que provocaron serios inconvenientes en la Comarca Serrana no tendrán una incidencia real en Bahía Blanca, al menos en cuanto a posibles desbordes o inundaciones del arroyo Napostá, del canal Maldonado y sectores aledaños.

Esto fue confirmado a La Nueva. desde el municipio de Bahía Blanca y también por el ingeniero Juan Carlos Scheffer, especialista en la materia. En ambos casos, se recordó que los cursos de agua más complicados en la zona de las sierras aportan al sistema del Sauce Grande y del dique Paso de las Piedras.

Concretamente, las que sí podrían afectar nuestra ciudad corresponden a los sistemas de Napostá y Sauce Chico, donde las lluvias tuvieron una menor incidencia.

En cambio, las precipitaciones sí serán beneficiosas para el dique, ya que permitirán que eleve su nivel. Esta mañana, a las 6, la cota era de 158,34 metros sobre el nivel del mar, cuando su cota normal es de 165 msnm.

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"Las lluvias más abundantes se dieron en Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Saldungaray, por lo que el agua se dirige hacia el embalse —se indicó desde la comuna—. Las que impactan de este lado fueron menores y por el momento no se espera nada que genere preocupación desde los cursos del Napostá ni del Sauce Chico".

En ese sentido, se remarcó que si bien las precipitaciones en esta última cuenca no fueron de magnitud, la situación se sigue monitoreando en forma constante.

"Por el momento no vemos que haya algo que genere preocupación", se explicó desde el municipio.

Por su parte, el ingeniero Scheffer ratificó que lo ocurrido terminará beneficiando a la cuenca del Sauce Grande.

"Lo que está provocando problemas en Sierra de la Ventana y Saldungaray no viene para Bahía Blanca", sentenció.

Sin embargo, señaló que el ingreso de este caudal será una oportunidad para el sistema de provisión de agua bahiense, ya que actualmente el dique Paso de las Piedras cuenta con margen suficiente para contener el ingreso.

"Con la cota actual posee una brecha de 7 metros antes de alcanzar su nivel de embalse normal, situado en la cota 165 —dijo a La Nueva.—. Entonces, tiene para embalsar mucha agua antes de que se vea afectado; al contrario, va a recuperar niveles entre hoy y mañana", aseguró.