Desde Defensa Civil indicaron que se superó la alerta naranja sin grandes inconvenientes

Luego de atravesar el alerta naranja, el Municipio anunció como fueron los trabajos realzados durante la madrugada y como se desenvuelve la situación a lo largo de este día bajo una alerta amarilla. Sebastián Sepúlveda, director de Defensa Civil habló en el Palacio Municipal y dio detalles de lo realizado.

"Desde las cero horas, hasta las seis de la mañana estuvimos en alerta naranja, pero por suerte no tuvimos inconvenientes. La tormenta se desplazó para el sector sur de lo que es nuestra ciudad y eso llevó a que haya poco milimetraje. A partir de las seis y media hubo una tormenta importante que nos dejó entre unos 20 o 25 milímetros en un período de media hora, pero tan solo tuvimos tres llamados, dos de ellos por postes y el restante por una calle anegada".

"En lo que queda del día habrá lluvias intermitentes, de distintas intensidades y estamos en alerta amarilla hasta las 18 horas, por lo que seguimos de cerca como se desarrollan los acontecimientos", puntualizó.

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El director de Defensa explicó como se realizan los trabajos en el caso de recibir la información de una posible alerta meteorológica:

"Cuando nos enteramos de que existía la posibilidad de esta alerta, nos pusimos a trabajar de antemano, como siempre lo hacemos. Delegaciones trabaja para tener los desagües en buenas condiciones y nosotros monitoreamos como se va desarrollando el evento. Este mes fue demasiado lluvioso, pasamos la media pero por suerte los trabajos que se vienen haciendo están funcionando y no hubo grandes inconvenientes", afirmó.

Además, Sepúlveda comentó que se realiza un seguimiento a nivel general de la región, teniendo en cuanta la incidencia que tiene la bajada de agua desde las Sierras: "Estamos en contacto con la gente de Autoridad del Agua para ir viendo como es el milimetraje en la zona de la montaña porque después viene para este sector. Se monitorea la cuenca alta y media para establecer como va a ser el caudal. En este momento la zona de Cabildo está teniendo una tormenta importante y estamos siguiendo eso también. Hay una 24 horas de diferencia hasta que llega el agua a Bahía Blanca.

Después de lo sucedido el pasado 7 de Marzo del 2025 la preocupación e inquietud de la población ante este tipo de eventos naturales es mucha, el funcionario remarcó, en este caso, la importancia de seguir la información oficial:

"Como siempre decimos le pedimos a la población que siga las indicaciones de los canales oficiales, que no saque conclusiones de lo que ve en redes sociales sin chequear la información porque nos exponemos a noticias falsas. Entendemos que hay mucha ansiedad ante cualquier tipo de alerta, pero hay que entender que estamos siempre trabajando en tiempo real y por ese motivo no se suspendieron las clases, ya que el seguimiento que veníamos haciendo indicaba que no iba a ser de gravedad", aseguró.

"Sabemos que hay mucha sensibilidad de la población, pero no hay que asustarse, hay que seguir la información oficial y estar atentos a las recomendaciones que se realizan para cuando exista una alerta de este tipo. Desde lo que fue el temporal del 16 de diciembre del 2023 se trabaja de otra forma, hay un dispositivo armado y se cumple de la mejor manera".

Ante cualquier tipo de reclamo los ciudadanos de Bahía Blanca pueden ingresar su reclamo de la siguiente forma:

"Si es un inconveniente que lo puede solucionar el Municipio pueden ingresar el reclamo por la aplicación de Mi Bahía y si no por el 911 o el 109 que enviarán los servicios de emergencia en el caso de que sea necesario", finalizó.