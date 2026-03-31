Cerraron el acceso a Sierra de la Ventana por el desborde del arroyo San Bernardo

La delegación municipal de Sierra de la Ventana informó que el arroyo San Bernardo ha desbordado sobre el puente de la Ruta Provincial N° 76, provocando el corte total del acceso a la localidad proveniente desde Saldungaray.

La situación se generó luego de los más de 100 milímetros caídos esta mañana, como ocurrió en gran parte de la región.

El sitio web de FM Reflejos informó que la lluvia generó fuertes crecidas en todos los cauces de la zona, alertando sobre una inminente crecida del río Sauce Grande.

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Afluentes clave, como el arroyo San Bernardo, el San Teófilo, el Negro y el Rivero, exponen niveles de agua muy superiores a la media, arrastrando una masa líquida imponente hacia el valle central.

Efectivos del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sierra se encuentran desplegados en el sector del puente, para advertir del corte y evaluar la evolución de la crecida.

Paralelamente, personal de Defensa Civil y municipal monitorean el resto de los arroyos y cauces, así como los puntos críticos de la localidad.

En consecuencia, las autoridades reiteran a la población no intentar trasponer bajo ninguna circunstancia el puente sobre el arroyo San Bernardo mientras dure el corte.

Además, en lo posible, solicitaron evitar circular innecesariamente por la red vial de la comarca, tanto rutas como caminos secundarios.