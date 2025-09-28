Olimpo visita a Rafaela, con la obligación de ganar para seguir soñando con el primer ascenso

(Enviado especialmente a Rafaela)

Olimpo visita esta tarde a Atlético Rafaela por la revancha de los cuartos de final de la Zona Campeonato del Torneo Federal A.

El partido se jugará desde las 17.30 en el Monumental de Alberdi y será dirigido por el entrerriano José Sandoval.

Luego del 0 a 0 en el Roberto Carminatti, el aurinegro está obligado a ganar para avanzar a semifinales, ya que la Crema cuenta con ventaja deportiva.

El que que se quede con la serie esta tarde se medirá en semifinales ante el vencedor de Deportivo Rincón (2) y Sportivo Belgrano de San Francisco (1), que hoy jugarán el partido de vuelta en Córdoba.

Mientras que el quede eliminado seguirá su camino por la Reválida que pondrá en juego otro ascenso y ahí se medirá en el primer cruce ante Sportivo Las Parejas por los dieciseisavos de final.

Por la importancia de ambos equipos y todo lo que hay en juego, el duelo de esta tarde generó gran expectativa en la ciudad santafesina.

Tan es así, que desde la institución pusieron a la venta entradas de manera anticipada.

Las mismas podían adquirirse en la secretaría del club el jueves y el viernes y hoy se reanudará el expendio en el estadio a partir de las 15.

El equipo de nuestra ciudad regresa a este estadio luego casi siete años, donde sólo se impuso dos veces, y en un encuentro que marcará un récord para la institución.

Es que con el juego de hoy, Rafaela se convertirá en el equipo que más veces enfrentó Olimpo a nivel profesional con 34 duelos repartidos en la Primera, B Nacional y Federal A.

De momento, el historial marca 8 triunfos para el equipo bahiense, 17 para los santafesinos y 8 igualdades.

El último partido entre ambos en Alberdi se dio el 20 de octubre de 2018, con victoria local por 2 a 0 con dos goles de Marco Borgnino de penal.

Con respecto a aquel juego, el único jugador del equipo bahiense que repetirá es el capitán Martín Ferreyra.

*Vuelve Amarilla, ¿y va de arranque?

Olimpo contará esta tarde con el regreso de Cristian Amarilla, quien no estuvo convocado en el partido de ida en el Roberto Carminatti por una molestia.

Con su retorno entre los concentrados, el Negro podría sumarse en el frente de ataque o bien entre los volantes.

Además, el elenco bahiense sufrió una sensible baja al no poder contar con el volante Albaro Pavón (golpe en la rodilla) y en su lugar regresaría Nicolás Villagra, quien tuvo buenos rendimientos durante el Nonagonal.

Además, Leandro Espejo podría ganarse un lugar entre los titulares.

En ese sentido, los elegidos por Mauricio Giganti para esta tarde serian: Juan Pablo Lungarzo; Juan Pablo Vivas, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Matías Kucich; Nicolás Villagra; Gonzalo Groba o Leandro Espejo, Diego Ramírez, Enzo Coacci; Amarilla y Martín Prost.

Rafaela, por su parte, contará con el regreso de su doble "5" compuesto por Facundo Soloa y Juan Capurro, quienes cumplieron la fecha de sanción y están en condiciones de volver al equipo.

Lo mismo que Fernando Ponce, quien podría regresar tras recuperarse de una lesión muscular.

Mientras que por una molestia es duda Facundo Affranchino, quien fue uno de los puntos altos en Bahía, jugando justamente como volante central, y se entrenó de manera diferenciada durante la última semana.

El posible 11 de la Crema sería con: Emanuel Bilbao; Matías Martínez, Gabriel Fernández, Nicolás Utrera, Enzo Wuattier o Ponce; Ezequiel Márquez o Affranchino, Soloá, Capurro, Agustín Pastorelli; Lucas Albertengo y Ciro Leineker.

*¿Cuál prevalecerá?

El partido de esta tarde cruzará al mejor equipo del torneo en condición de visitante (Olimpo) y a otro que está invicto en su cancha y que es uno de los más destacados en el rubro esta temporada (Atlético).

El aurinegro sumó 21 puntos en la ruta, con 6 triunfos y tres empates. Además de las 4 derrotas. Obteniendo así el 53,8% de las unidades que pusieron en juego.

En esos 9 partidos como visitante marcó 9 goles y recibió 8.

El dato que se repite, además, es que en los 6 éxitos fuera del Carminatti fueron por el mismo marcador: 1-0. Ante Brown de Madryn, Círculo Deportivo, Kimberley dos veces, Germinal y Cipolletti.

Rafaela, por su parte, está invicto en su cancha de barrio Alberdi y es uno de los equipos con mejor registro en esta condición en todo el torneo.

La Crema acumula 10 triunfos y 2 empates en la actual temporada, lo que le da un porcentaje de 88,8% de efectividad.

A lo largo de la temporada, además, marcó 19 goles y recibió 5 tantos y nunca le marcaron más de uno en un partido.

La victoria más abultada, en tanto, fue ante Crucero del Norte por 3 a 0.

Los otros triunfos los registraron contra Juventud Antoniana (1 a 0), Sarmiento de Resistencia (2 a 1), Boca Unidos (2 a 0), Sarmiento de La Banda (2 a 1), Sol de América (1 a 0), Gimnasia de Chivilcoy (2 a 1), Sportivo Belgrano (2 a 0), Independiente de Chivilcoy (1 a 0) y el clásico ante 9 de Julio de Rafaela (2 a 1).

Mientras que las igualdades fueron ante San Martín de Formosa (1 a 1) y contra Mitre de Posadas (0 a 0) y las registraron de manera consecutiva.

De hecho, su última derrota en el Monumental fue el 30 de agosto de 2024 ante Chaco For Ever, por 1 a 0, por la Primera Nacional.

En el Monumental, en tanto, el equipo bahiense sólo se impuso 2 veces, empataron en 3 oportunidades y el local ganó 10 cotejos.

Las victorias de Olimpo fueron el 9 de mayo de 1997 (1 a 0 con gol de Mario "Cota" Álvarez) y el 28 de febrero de 2004 (2 a 0 con tantos de Oscar Mena -de penal- y Fernando Clementz).

*Menos color

Para el partido de esta tarde está prohibido el ingreso al estadio con instrumentos musicales y banderas de cualquier tamaño.

La sanción para Rafaela es por dos encuentros y fue aplicada luego del clásico ante 9 de Julio (el pasado 7 de septiembre), cuando una simpatizante sufrió una quemadura por consecuencia de la pirotecnia.

*El resto

Los cuartos de final se completarán hoy con otros tres partidos, teniendo ventaja deportiva los equipos locales.

En San Francisco, Sportivo Belgrano recibirá a Deportivo Rincón de Los Sauces desde las 15.30 con el arbitraje de Guillermo González.

En la ida, ganó el equipo neuquino por 2 a 1.

Además, también a las 15.30, Argentino de Monte Maíz esperará por Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy. Pitará Maximiliano Manduca.

En el primer encuentro, el elenco cordobés se impuso por 1 a 0.

Por último a las 16, Ciudad Bolívar chocará en su cancha ante San Martín de Formosa, dirigirá Marcos Liuzzi.

El dueño de casa va con ventaja, tras ganar 1 a 0 como visitante.