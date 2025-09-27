Olimpo, a la espera de la revancha: los que viajaron y últimos movimientos en Rafaela

(Enviado especial a Rafaela)

Olimpo movió esta tarde en Rafaela a la espera del partido de mañana ante Atlético, por la revancha de los cuartos de final del Torneo Federal A.

El plantel aurinegro entrenó en las instalaciones de 9 de Julio, antes del cotejo que se disputará este domingo en el Monumental de barrio Alberdi.

Sin el volante Albaro Pavón (lesión) y con el regreso de Cristian Amarilla como principales novedades, el equipo que conduce Mauricio Giganti practicó con los siguientes protagonistas: Juan Pablo Lungarzo, Matías Ibáñez, Martín Ferreyra, Matías Kucich, Néstor Moiraghi, Tomás Oneto, Juan Pablo Vivas, Ivo Di Búo, Cristian Amarilla, Enzo Coacci, Leandro Espejo, Sebastián Fernández, Ezequiel Gallegos, Gonzalo Groba, Diego Ramírez, Nicolás Villagra, Alan Murialdo, Martín Prost, Gonzalo Tarifa y Félix Villacorta.

Luego de esto, la delegación del elenco bahiense retornó al Hotel Plaza a descansar a la espera del cotejo de mañana, que se pondrá en marcha a las 17.30 y será arbitrado por el entrerriano José Sandoval.

Tal es la expectativa en la ciudad que entre el jueves y el viernes se vendieron entradas anticipadas y el expendio continuará mañana desde las 15 en las boleterías de la cancha.

Olimpo está obligado a ganar para seguir en busca del primer ascenso, luego del 0 a 0 en la ida disputada en el Roberto Carminatti y ya que Rafaela cuenta con ventaja deportiva.

El que avance, irá ante el ganador del cruce entre Sportivo Belgrano (1) y Deportivo Rincón (2).

Mientras que el perdedor seguirá su camino por la Reválida, ante Sportivo Las Parejas.