Fútbol.

Mundial Sub 20: con un gol del bahiense Millán, Chile debutó con triunfo

El atacante de Independiente de Avellaneda desniveló a los 9 minutos del segundo tiempo en el agónico éxito ante Nueva Zelanda 2 a 1.

Con un gol del bahiense Lautaro Millán, Chile derrotó a Nueva Zelanda 2 a 1 en el marco de la primera fecha del Grupo A del Mundial Sub 20 que se disputa en el país trasandino.

El atacante de Independiente --nacionalizado chileno-- abrió la cuenta a los 9 minutos del segundo tiempo.

 

A falta de 5 minutos, los océanicos empataron el cotejo con un penal convertido por Nathan Walke.

Sin embargo, en el minuto 97, Ian Garguez aprovechó un grosero error del arquero Henry Gray y le dio el triunfo a los chilenos.

 

El bahiense Millán fue reemplazado a los 73 minutos.

En el otro cotejo del Grupo, Japón superó a Egipto por 2 a 0.

En tanto, por el Grupo B, Ucrania venció a Corea del Sur 2 a 1, mientras que Paraguay doblegó a Panamá por idéntico marcador.

Mañana, a las 20, se producirá el debut de Argentina ante Cuba por el Grupo D.

Por este mismo sector, también chocarán Italia-Australia, desde las 17.

En tanto, por el Grupo C, se medirán España-Marruecos (a las 17) y Brasil-México (a las 17).

