Crimen de una mujer trans: declaran inimputable al menor acusado

A Rosario la mataron el 3 de noviembre de 2024 en nuestra ciudad. Foto: archivo La Nueva.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de nuestra ciudad absolvió a un menor acusado del crimen de una mujer trans, al declararlo inimputable.

De todas maneras, los magistrados que intervinieron en la causa por el homicidio de Rosario Sansone dispusieron una medida de seguridad restrictiva de la libertad del joven.

Al joven -hoy mayor de edad- no se lo identifica por razones legales, ya que al momento del delito tenía 17 años.

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El homicidio agravado se cometió el 3 de noviembre de 2024 en una vivienda de República Siria al 1.400.

Según la causa, a cargo del fiscal Carlos Human, de la UFIJ Nº 2 de Menores, ese día, en horas de la madrugada, a Sansone se le dio muerte tras provocar un incendio en una habitación del inmueble donde vivía la víctima.

Ese hecho le provocó a Sansone su deceso producto de un paro cardiorrespiratorio por falta de oxígeno en el aire e inflamación de glotis por el calor, según la autopsia.

Durante la investigación se realizaron numerosas medidas probatorias entre las que se encuentran allanamiento, secuestros, informe médico autopsial, pedido de informes a instituciones bancarias y billeteras virtuales y análisis de las cámaras de las inmediaciones del domicilio donde se registró el hecho.

También figuran declaraciones testimoniales, pericias sobre teléfonos celulares y notebook secuestrados, pericias por parte del personal de Policía Científica (entre ellos de dactiloscopia y de ADN) e informes médicos psiquiátricos practicados al acusado, entre otros.