Ejecutan mejoras en las rutas nacional 3 y 33, a la altura de El Cholo

Una serie de trabajos viene llevando a cabo personal de Vialidad Nacional en inmediaciones del paraje El Cholo, en cercanías a Bahía Blanca, por lo que se pide circular con precaución en esa zona.

Según se explicó, en la intersección de las rutas nacionales 3 y 33 este jueves se continuará con trabajos de mantenimiento y mejoras en el asfalto y en las banquinas.

Las tareas, que comenzaron este miércoles, constan de mejoras en la capa de rodadura superior mediante la distribución de material granular, producto del fresado.

Adicionalmente, se realizará el perfilado de banquinas en dicho tramo.

Además, a la altura del kilómetro 692 de la misma vía de la ruta 3, se llevan a cabo trabajos de mantenimiento de desvíos y rampas asociados a los puentes Bailey instalados sobre el cauce del canal Maldonado.

Por esta razón, desde Vialidad Nacional se solicita circular a velocidad reducida por presencia de polvo en suspensión. Además, acatar las indicaciones del personal de las cuadrillas y/o banderilleros, y respetar rigurosamente la señalización preventiva instalada en el sector de trabajos.