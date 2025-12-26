Reconocen a un graduado de la UNS con el premio "Raíces"

El doctor Jorge Marchetti fue distinguido con el Premio RAÍCES 2025 en el área de Ciencias Agrarias, Ingenierías y Materiales, en el marco de la entrega de los premios RAÍCES y LELOIR, que reconocen a científicos y científicas argentinos residentes en el exterior por sus contribuciones al fortalecimiento del sistema científico nacional y por promover vínculos de cooperación internacional.

Graduado como Ingeniero Químico y luego como doctor en Ingeniería Química y doctor en Física por la UNS, actualmente es profesor en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Norwegian University of Life Sciences, desde donde mantiene una estrecha relación académica y científica con esta casa. Esta cooperación sostenida se ha traducido en más de 50 publicaciones conjuntas con grupos de investigación argentinos en áreas como catálisis, modelado de procesos, cinética química y materiales.

Los Premios RAÍCES se otorgan a través del programa “Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior”, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país mediante la vinculación con investigadores argentinos que desarrollan su labor fuera del territorio nacional y mantienen una colaboración activa con instituciones locales.

“Ha sido un gran orgullo personal recibir esta distinción, que reconoce años de colaboración con universidades en Argentina. Quiero agradecer al Embajador Giacomino y a la Embajada de la República Argentina en Noruega por la organización del evento, y también a la UNS y al rector Daniel Vega por haberme postulado para este reconocimiento. Pero sobre todo, agradezco especialmente a Alberto Errazu, a Alfredo Juan y a Graciela Brizuela por haberme abierto las puertas de la ciencia y permitirme descubrir este mundo que marcó mi vida profesional”, agradeció el doctor Marchetti.

“Mantener vínculos con los distintos grupos de trabajo, en particular con Alfredo y con Graciela, ha sido siempre un objetivo primordial en mi carrera para poder vincular las actividades que se realizan en el exterior también con lo que se realiza en Argentina”, contó el distinguido.

Al presente, el investigador se encuentra desarrollando un proyecto financiado por el programa Marie Curie Staff Exchange Mobility de la Unión Europea, que promueve el intercambio y la cooperación entre investigadores de Argentina y Noruega, fortaleciendo los lazos internacionales y la producción científica conjunta.

“Es un orgullo poder decir que soy egresado de la UNSS, que me ha formado y me ha permitido realizarme profesionalmente a través de mi educación de ingeniero y de mis doctorados. Esta esta es una forma al menos pequeña de retribuir un poco lo que se me ha dado, realizando cooperación y permitiendo fomentar la ciencia y la investigación argentina en los laboratorios y en las facilidades que tenemos en Noruega”, expresó.

La distinción al doctor Marchetti se suma a otros reconocimientos recientes a científicos vinculados a la UNS, consolidando el aporte de la Universidad al desarrollo del sistema científico nacional y a la proyección internacional de la investigación argentina: es el segundo año consecutivo que gana un investigador de esta casa, ya que en 2024 lo ganó la doctora Ángela Danil de Namor. Ella se graduó en Bioquímica en la UNS y se trasladó al Reino Unido en 1970, donde obtuvo un PhD en Química en 1973. Es especialista en Termodinámica de la Química Supramolecular y sus aplicaciones. Fue la primera mujer catedrática en Química en la Universidad de Surrey (Reino Unido).

“Jorge ha estado vinculado a la docencia e investigación en la UNS durante toda su carrera. En particular desde el año 2000 con el grupo que dirijo” valoró el doctor Alfredo Juan. “Esta cooperación ha posibilitado numerosas publicaciones con grupos argentinos en revistas Q1. En varios de esos trabajos se utilizaron recursos como el del cluster de supercálculo del sistema Noruego (SIGMA2) y el acceso a licencias, literatura y recursos experimentales. Desde el año 2013 nuestro trabajo compartido ha logrado que jóvenes investigadores de la UNS en Física y Química realicen estadías en Noruega, y actualmente está a cargo de una Marie Curie Staff Exchange Mobility (UE) de visitas para investigadores a ese país, que cubre todos los gastos de pasajes, estadía, movilidad y recursos de investigación.