Sportiva y Sporting, frente a frente por un lugar en la final del Regional Pampeano

El scrum fue una de las claves en la victoria del Blanco el pasado 2 de agosto, por la fecha 5. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

En el tramo final de la temporada Sociedad Sportiva afrontará este sábado su partido más importante del año: la semifinal del Regional Pampeano A de rugby.

En otra edición de un enfrentamiento histórico entre dos de los principales clubes de la categoría, recibirá a Sporting de Mar del Plata a las 15 en La Carrindanga, en el que será su último partido del 2025 en nuestra ciudad.

La terna arbitral será de URBA -a solicitud del club visitante- y estará integrada por Simón Larrubia como réferi y los asistentes Joaquín Lista Castro-Santiago Bello.

La otra semifinal la animarán Mar del Plata Club (1º) ante Universitario de Mar del Plata (4º), partido que será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur) con los locales Agustín Cersócimo-Agustín Giaquinto. Se jugará a las 18 en el barrio marplatense Santa Celina.

En 16 ediciones -sin contar la prueba piloto de 2008- el torneo ha ido modificando su formato y cantidad de equipos en función de lo que aprueba UAR, en base a cantidad de kilómetros a recorrer por sus participantes y el dinero que aporta a ello. Es por eso que en el recuento histórico no todas las ediciones tuvieron el actual sistema de definición y se decicieron por mayor cantidad de puntos de partido obtenidos.

Bajo el formato actual, para Las Palomas significará la sexta semifinal y el objetivo será alcanzar hoy su tercera final, tras haberlo conseguido en 2012 cuando Sporting se quedó con el título por desempate vía reglamento y también en 2019, cuando se coronó campeón por primera.

Como ya informamos, el dominio de Sporting en el historial frente a Sociedad Sportiva es abrumador, aunque en este tipo de partidos pesa más el presente. Y en tal sentido, este año el XV bahiense terminó arriba en las posiciones (2º) en la que viene siendo una de sus mejores temporadas en el ámbito local y regional. Recordamos que Sportiva ganó este año la Copa Patagonia, el Oficial URS y el regional Norpatagónico, todos en base a una propuesta de juego que lleva el sello de la intensidad y efectividad a lo largo de los 80 minutos.

De todos modos y a pesar que Sporting no ha mostrado en este TRP A la misma contundencia de años anteriores, cerró la fase clasificatoria con la misma cantidad de puntos (47) y hasta con una victoria más (10) que Las Palomas (9). El conjunto de nuestra ciudad hizo la diferencia gracias a que fue el equipo que más puntos bonus sacó (9), casi el doble que Sporting (5).

En este TRP A y durante la fase clasificatoria bahienses y marplatenses se enfrentaron en dos oportunidades con victorias repartidas. Sportiva ganó el primero 32-25 en la fecha 5, mientras que Sporting hizo suya la revancha por 17-14 en la jornada 12.

Formaciones

El equipo dirigido por Diego Samuel presentará hoy como titulares a Iñaki Azcoitía, Facundo Zamora, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Federico Stein; Agustín Antinori, Thiago Loiacono, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Alan Martínez, Joaquín Rey Saravia, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos.

Como definidores participarán Franco Ciucci, Alejo Barragán, Marco Ciccioli, Luca Lioacono, Gerónimo Rivas Pompei, Felipe Doria, Manuel Santos y Facundo Ferrandez.

La visita arranca con Luca Amalfitani, Eliseo Estevan, Iván Ballesteros; Pedro Cedarry y Juan Cecive; Francisco Lombardo, Iván Fernández Criado, Ignacio Castañón; Gregorio Del Prete y Renato Abad; Agustín Area, Blas Zapiola, Agustín Zelezen, Julián Soberón; Joaquín García. Entrenador, Darío Silenzi.

Los definidores serán Santiago Dandrea, Felipe Mayol, Josue Ballesteros, Juan Roldán, Bautista Dallan, Ignacio Fuscaldo, Lucas Cedarry y Santiago Charles.

Habrá descanso

A diferencia de otros años, en que se pasaba de una fecha a otra de etapa clasificación a definiciones o de una semifinal a la final, este año también habrá una pausa previo a la final para los equipos.

Tras los cruces de hoy, los clubes finalistas tendrán dos semanas para preparar el juego decisivo y un fin de semana de por medio de descanso.

La final 2025 se jugará el sábado 15 de noviembre.

Semis y nombres

De acuerdo con la información disponible, este es el detalle de los equipos de Sociedad Sportiva -y rivales- que disputaron las cinco semifinales previas:

2011: Sporting 19-Sociedad Sportiva 7

-Sporting (19): Antonio Discala, Leandro Pizolo, Rodrigo Collins; Ignacio Castañón y Francisco Balda; G. Guadagna, Juan P. Murias, Ignacio Parieti; Eduardo Zapiola (c) y Matías Iriarte; Mateo Grosse, Mateo Biain, José Díaz, Lucas Gatti; Tomás Lanfranconi. DT: S. Plaza-L.M. Plaza-A. Zapiola. Además participaron L. Martínez Pita, E. Guardia, L. Lastra, J. Noccetti, J. Aizpún y J. Varela.

-Sociedad Sportiva (7): Nicolás Jurado, Ignacio Bermúdez, Fernando Díaz; Pedro Lacana y Gaspar Podestá; Ignacio Cánepa, Juan Pedro Harriet, Mateo Bast; Manuel Gutiérrez (c) y Juan Cruz Rigal; Joaquín Aberastain Oro, Francisco Figueras, Juan Bernabé Aráoz, Tomás Aguirre; Bernardo Stortoni. DT: Ramiro Martínez Gambino y Martín Azpiroz.

También jugaron ese partido Federico Molina, Pedro Lacana, Mariano Mares Levis, Lucio Mariani y Pedro Annibali.

2012: Sociedad Sportiva 29-Mar del Plata Club 24

-Sociedad Sportiva (29): Nicolás Jurado, Ignacio Bermúdez, Fernando Díaz; Federico Stein y José Conget; Ignacio Cánepa, Juan Manuel Doria, Mateo Bast; Manuel Gutiérrez y Manuel Santos; Juan Pablo Pietrelli, Francisco Figueras, Juan Bernabé Aráoz, Tomás Aguirre; Bernardo Stortoni (capitán). DT: Ramiro Martínez Gambino-Martín Azpiroz-Matías Bertoncello-Juan Cruz Rigal.

También ingresaron César Trujillo, Felipe Doria, Felipe Rivero y Pedro Annibali.

-Mar del Plata Club (24): T. Sestelo, S. Hernando, G. Bertozzi; A. Colombo y T. Martin (capitán); F. Goransky, M. Sully, E. Villa; R. Iza y A. Garese; P. Larraburu, M. Villa, J. Rocatti, G. Zingale; J.P. Baiardi. DT: J. Pérez-G. Amengual.

También participaron Montone, Caggiano y Nicoletti.

2021: Mar del Plata Club 45-Sociedad Sportiva 21

-Sociedad Sportiva: Juan Martín Cagiao, Matías Stalldecker, Matías Lindner; Mikel Irastorza y Felipe Doria; Facundo Soria, Pedro Lance, Gerónimo Rivas; Ignacio Ficcadenti y Fermín Santos; Matías Imbellone, Patricio Cantalejos, Joaquín Rey Saravia, Ignacio Payero; Francisco Cenoz. DT: Bernardo Stortoni-Juan Manuel Doria.

También jugaron Iñaki Azcoitía, Facundo Zamora, Lautaro Cesari, Thiago Loiacono, Luca Loiacono, Francisco Figueras, Agustín Machado y Tomás Bermúdez.

2022: Sporting 21-Sociedad Sportiva 10

-Sporting (21): Luca Amalfitani, Santiago Álvarez, Federico Theaux; Tomás García Fierro y Juan Ignacio Cecive; Pedro Perenzín, Ignacio Castañón (capitán), Lucas Gasparri; Santiago Charles y Felipe Charles; Joaquín García Argibay, Gastón García Argibay, Agustín Zelezen, Julián Soberón; Joaquín Pérez Maraviglia. Entrenadores: Eduardo Zapiola, Santiago Plaza y Juan Varela.

-Sociedad Sportiva (10): Tomás Biondo, Facundo Zamora, Santiago Salvatori; Luca Loiacono y Francisco Cantalejos; Facundo Soria, Agustín González Matheu, Gerónimo Rivas; Francisco Cenoz y Fermín Santos (capitán); Tomás Bermúdez, Joaquín Rey Saravia, Manuel Santos, Ignacio Payero; Patricio Cantalejos. Entrenadores, José Conget-Tomás Aguirre.

También participaron Juan Martín Cagiao, Matías Stalldecker, Matías Lindner, Mikel Irastorza, Thiago Loiacono, Tomás Inchausti, Rafael Larrañaga y Facundo Ferrández.

2023: Sporting 27-Sociedad Sportiva 19

-Sporting (27): Adonis González, Federico Theaux, Rodrigo Collins; Juan Ignacio Cecive e Ignacio Castañón; Bautista Dallan, Franco Porini, Iván Fernández Criado; Ignacio Fuscaldo y Felipe Charles (capitán); Lucas Cedarry, Renato Abad, Agustín Zelezen, Julián Soberón; Joaquín García Argibay. DT: Santiago Plaza-Eduardo Zapiola.

-Sociedad Sportiva (19): Iñaki Azcoitía, Juan Lamberto, Marco Ciccioli; Francisco Cantalejos (capitán) y Felipe Doria; Luciano Hernández, Felipe Inchausti, Tomás Inchausti; Francisco Cenoz y Mateo Köhler; Pedro Zorzano, Agustín Machado, Joaquín Rey Saravia, Ignacio Payero; Patricio Cantalejos. DT: Tomás Aguirre-Ramiro Martínez Gambino-Martín Cisneros-José Conget.