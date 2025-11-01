Reválida: Argentino busca dar un paso clave hacia el TRP A 2026

Partido clave se juega este sábado Argentino en el marco de la segunda fecha de la Reválida A-B del Regional Pampeano.

En esta etapa los cuatro clubes participantes luchan por conseguir para sus respectivas uniones una de las dos plazas disponibles para el TRP A del año próximo.

El Azul viene de ganar en la fecha debut y hoy buscará dar otro paso en ese objetivo cuando visite a Comercial de Mar del Plata.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se jugará a las 15 el partido de Primera y desde las 13.15 en Intermedia.

Argentino superó en el debut a Los 50, en Tandil, por 45 a 26 y comparte el primer lugar junto con su rival de hoy, que también ganó afuera sin punto bonus (38-25 a Biguá).

Este reducido culminará con la tercera fecha el próximo sábado 8 del corriente. El representante bahiense será local ante Biguá y Los 50 frente a Comercial.

El Chancho presentará hoy en Sierra de los Padres la siguiente formación titular: Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Cristian Villarreal; Lautaro Ramos y Lautaro Catani; Francisco Gortari, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Tomás Moro, Guido Marconi, Alejo Marconi, Manuel Saldaño; Martín Olivero. Entrenadores, Lisandro Flores y Martín Marzullo.

Como definidores estarán Nicolás Ruiz, Tadeo Ermiaga, Tomás Gutiérrez, Julián Gargiulo, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire, Manuel Molina y Thomas Arroyuelo.

En el otro choque de la jornada Biguá recibe a Los 50.

Posiciones: 1º) Argentino y Comercial, 4; 3º) Biguá y Los 50, 0.

Encuentro Anahí

Entre hoy y mañana se jugará el decimonoveno encuentro de rugby infantil Anahí Menna de Vila, que organiza el club Argentino en sus instalaciones de Necochea 3.300.

De acuerdo con el programa oficial, hoy la actividad en el country comenzará 10.30 con la concentración de las delegaciones tras lo cual se realizará el acto inaugural (11), que contará con la participación de la banda de la Armada Argentina.

Los partidos comenzarán 11.15 para las categorías desde Escuelita a M13 y continuarán a las 13 con los cotejos para M14.

Desde las 13.30 se realizará el tercer tiempo para los más chicos, mientras que a partir de las 14 quedará habilitado el Patio Azul, un festival gastronómico y de entretenimientos al aire.

Se espera la participación de 16 clubes y una participación de jugadores estimada en 900.

El domingo culminarán las actividades.