Intento de femicidio: piden que el exasesor de Milei cumpla 180 días de prisión preventiva en Bolivia

El fiscal departamental de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Alberto Zeballos, adelantó que pedirán que Fernando Cerimedo cumpla 180 días de prisión preventiva por intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller. Luego será el juez quien determinará si el exasesor del presidente Javier Milei seguirá detenido por el ataque a balazos.

Zeballos dijo en declaraciones a la prensa de Bolivia: “La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva, y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”.

El consultor político argentino, actual asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido ayer por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, mientras intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires.

La Justicia de ese país lo investiga como principal sospechoso del ataque a balazos que su expareja Nadia Beller sufrió en la noche del lunes. La mujer permanece internada.

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La investigación sigue ahora en dos direcciones: determinar el grado de participación que la Fiscalía le atribuye al exasesor de Milei e identificar a quiénes ejecutaron el ataque. Además, los investigadores intentan establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y financiamiento del atentado.

El ataque a la activista se produjo en cuestión de segundos y quedó registrado en un video. Dos hombres vestidos como repartidores llegaron hasta el lugar donde estaba la activista política, frente a un lujoso hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la atacaron a balazos.

En las imágenes se ve cómo uno de los agresores se acercó a la abogada y activista política y le disparó tres veces a quemarropa. La ex de Cerimedo cayó y, mientras estaba herida, el segundo atacante le sacó el celular que tenía en sus manos.

Luego del ataque los sicarios escaparon en una moto que le robaron a un repartidor de comida que estaba en el lugar. A Beller la trasladaron de urgencia a la Clínica Las Américas, donde fue operada.

La víctima del ataque advirtió, en declaraciones al canal TN, que todavía tiene “restos de balas en el cuerpo”, en medio de la investigación por el presunto intento de femicidio, por el que está acusado el consultor político.

La víctima del feroz ataque a balazos permanece internada; dijo que retiraron “tres o cuatro balazos” que recibió y que como producto de los tiros tiene astillado el hueso del brazo.

Beller responsabilizó a Cerimedo por la agresión: “Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, una prueba que él me dijo que necesitaba”.

Según la mujer, su expareja le transmitió que era “‘poco probable que en un hotel con cámaras se atrevieran a hacer algo así’”, y que le prometió que le enviaría “escoltas”, que advirtió que “nunca aparecieron”. (TN)