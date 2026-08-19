El Gobierno profundiza las negociaciones con la oposición dialoguista

Mientras el Gobierno acelera las conversaciones electorales con sus aliados, Karina Milei puso como condición el acompañamiento a la reforma política —y su eje central, la eliminación de las PASO— en el Congreso para cerrar cualquier acuerdo de cara a 2027.

“La reforma electoral es el instrumento que Karina entiende como el más importante para avanzar en acuerdos programáticos”, sintetizó a TN una fuente de estrecho diálogo con la secretaria General de la Presidencia. Es decir, cualquier espacio que quiera llegar a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza tendrá que prestar sus votos en ambas cámaras para avanzar con el proyecto.

En la Casa Rosada apuestan a darle media sanción a la iniciativa a mediados de septiembre. Para lograrlo, el Gobierno encomendó a sus principales operadores políticos retomar el diálogo con los bloques aliados y reconstruir las mayorías que había conseguido a comienzos de año.

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En ese sentido, la presidenta de La Libertad Avanza llamó personalmente a Mauricio Macri la semana pasada y acordó la conformación de una mesa de diálogo con el PRO. Por su parte, Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron este martes con gobernadores del Norte Grande y el miércoles el jefe de Gabinete recibirá al neuquino Rolando Figueroa.

Según adelantaron fuentes oficiales, a esas conversaciones podría sumarse una próxima reunión con referentes de la Unión Cívica Radical, aunque en este caso no está previsto crear una mesa de diálogo con las autoridades del partido, sino negociar directamente con los gobernadores y sus estructuras provinciales.

En ese sentido, si bien todavía no hay nada concreto, el mendocino Alfredo Cornejo visitará Buenos Aires la próxima semana y en su provincia no se descarta un paso por la Casa Rosada.

“Hay buena sintonía con los gobernadores con los que estamos dialogando, el PRO, el radicalismo. Claramente no es una negociación que se resuelva en una semana, pero estamos en ese camino”, ratificó a este medio un funcionario al tanto de las charlas con los aliados.

Con estas gestiones, el Gobierno busca evitar un traspié como el que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que por falta de apoyos fue despojada de dos de sus capítulos centrales.

Un resultado similar no resultaría aceptable para la ambiciosa reforma electoral del oficialismo, que entre sus ejes principales propone eliminar las PASO como mecanismo financiado y manejado por el Estado para dirimir las internas de los partidos políticos.

Se trata de un punto central para el Gobierno en su misión de garantizar la reelección de Javier Milei el próximo año, privando al peronismo y a otros potenciales rivales de la oportunidad de agruparse en contra de La Libertad Avanza bajo el paraguas de una primaria.

Sin embargo, por ese mismo motivo la medida es resistida por los bloques aliados, que en un escenario todavía incierto no quieren ceder una herramienta política de tal magnitud. Así lo expresó el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling, quien planteó que hasta el momento la posición de su espacio es mantener las primarias.

“Es una herramienta que sirve, que está probada, que es válida. El sistema político requiere un debate profundo y serio, pero no se puede querer cambiar el sistema cada dos años, en función de la coyuntura, o de lo que digan las encuestas, para que beneficie a uno o perjudique al otro. Las reglas de la democracia, cómo se elige un presidente, tiene que tener una estabilidad, con un gran consenso de la dirigencia”, subrayó el legislador misionero en diálogo con Futurock.

Sin embargo, el Gobierno busca defender la eliminación y trabaja en llegar a ese debate con acuerdos más consolidados. Una primera prueba llegará el jueves 26, cuando la Cámara de Diputados celebre una sesión maratónica que incluirá la reforma del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal y otras iniciativas.

En Balcarce 50 observan “buena predisposición de todos los espacios aliados” para avanzar, pero muchos aliados definen su posición proyecto a proyecto y el oficialismo todavía trabaja en la construcción de esa mayoría que tanto necesita para aprobar sus medidas más ambiciosas. (TN)